Американська група Zebrahead виступить на фестивалі UPark

Каліфорнійські панки повертаються до України – вони зіграють на UPark Festival у основні дати 16-19 липня.

Коли: 9, 16-19 липня 2020 року

Де: Sky Family Park (пр-т Р. Шухевича, 2T)

Вартість квитків: від 1649 грн, у продажу на Concert.ua

До цьогорічного лайнапу UPark Festival додались американці Zebrahead. Ця група міксує у своїй творчості реп, панк, фанк, альтернативу та відверто постіронічні тексти і є уособленням каліфорнійської свободи. Фестивальний сет стане вже четвертим їхнім виступом в Україні.

Дивитись відео Zebrahead – Hell Yeah:

Гурт Zebrahead сформувався у 1996 році на фоні розквіту ска-панку. Проте музикантів не дуже тішила перспектива застрягнути у рамках одного жанру – вони почали експериментувати і запросили до свого складу репера Алі Табатабаі. Що зрештою було правильним рішенням: ска-панк пішов з зеніту, а ось Zebrahead успішно гастролюють і досі. За 22 роки свого існування група випустила 13 студійних альбомів, останній з яких – Brain Invaders – вийшов навесні минулого року.

Я стало відомо раніше, до вже оголошеної фестивальної дати 9 липня додались ще чотири дні: 16-19 липня. Одноденні квитки на UPark 2020, що були придбані раніше, можна обміняти на абонемент до 11 березня. Серед вже оголошених учасників – My Chemical Romance, SUM 41, Machine Gun Kelly і Neck Deep (9 липня); The Offspring, Royal Blood, Gogol Bordello, "Звери", Frank Carter and The Rattlesnakes, Poppy та The Regrettes (16-19 липня).

Цьогоріч UPark Festival 2020 відбудеться вже вчетверте і пройде на території Sky Family Park у Києві. Раніше на фестивалі виступали Red Hot Chili Peppers, Massive Attack, Muse, Bonobo, Die Antwoord, Bring Me the Horizon, Gorillaz, 30 Seconds to Mars та інші.