Американці The Score поділились запальним лайвом — відео

15 березня рокери вперше зіграють в Україні. Виступ відбудеться у Києві.

Американський інді-рок-гурт The Score виклав у мережу лайв-запис своєї пісні Run Like A Rebel.

Режисером та продюсером відео став Брендон Чейз. Трек Run Like A Rebel вийшов на ЕР Stay, який група презентувала у серпні минулого року. А прямо зараз ви можете послухати його у живому виконанні.

"Процес переносу пісні зі студії на сцену, якщо чесно, один з найповноцінніших процесів буття гурту. Пісня набуває зовсім іншого життя, ніж у студії", — розповідає вокаліст гурту Едді Ентоні.

"Просто ідеї, що ми мали у наших головах, які ми склали докупи у нашій маленькій студії на Мелроуз авеню, — і потім ці пісні набувають життя у великих залах, заповнених прихильниками, що співають кожне слово. Це нереально. Це п'янке відчуття", — говорить клавішник Едан Довер.

А вже зовсім скоро ви самі зможете переконатись, наскільки ці двоє фантастичні на сцені. 15 березня 2020 року потужні інді-рокери The Score вперше зіграють в Україні. Виступатиме дует з Нью-Йорка у київському клубі Bel etage.

Квитки на The Score у Києві доступні онлайн на Concert.ua.

Хто такі The Score?

The Score — американська інді-рок група, що утворилась у 2015 році у Нью-Йорку. На початку кар'єри учасники гурту Едді Ентоні (вокал, гітара) та Едан Довер (бек-вокал, клавішні) писали та продюсували музику для інших артистів, та згодом все ж зрозуміли, що їм судилось працювати разом.

Відомість прийшла до гурту майже випадково: британська мережа супермаркетів, що належить Walmart, використала їх трек Oh My Love у великій рекламній кампанії. За словами рітейлера, однією з причин, через яку вибрали цю пісню, було те, що гурт був "без підпис і нікому не відомий".

Зараз так про The Score ніхто не скаже. На рахунку американців усього один повноформатний альбом Atlas та декілька ЕР, проте їхні треки звучать у рекламі, фільмах та серіалах Netflix.