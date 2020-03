Apparat та Telefon Tel Aviv повертаються до України з концертом

З концерту в Україні Саша Рінг розпочне свій світовий тур. Компанію йому складе старий друг і колега Джошуа Юстіс.

Коли: 30 квітня 2020 року

Де: МЦКМ (Жовтневий палац), Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість квитків: від 450 грн, у продажу на Concert.ua

Електронний музикант і композитор Саша Рiнг, він же Apparat, та Джошуа Юстіс, лідер IDM-проекту Telefon Tel Aviv, зіграють великий спільний концерт у Києві. І все це під акомпанемент відео і світла від формації Pfadfinderei, які відповідальні за візуальну складову супер-групи Moderat. Концерт зірок електронної сцени відбудеться 30 квітня у Жовтневому палаці.

Слухати Apparat – Goodbye:

Apparat і Telefon Tel Aviv разом в Києві не вперше. Два роки тому вони були хедлайнерами вечірки Promin' на арт-заводі "Платформа". Проте цього разу мультиінструменталіст Юстіс відіграє повноцінний лайв, презентуючи альбом Dreams Are Not Enough — знаковий для артиста реліз, що став першою студійною роботою за останні десять років. Apparat же везе в українську столицю склад із 7 музикантів і нову "театральну" програму, призначену скоріше для вдумливого прослуховування, ніж для танців.

Історія Apparat почалася в 1997-му, коли Саша Рінг став техно-діджеєм. Вже за два роки він почав співпрацювати із легендарним Марко Хаасом aka T.Raumschmiere. Переломним у творчості став 2009-й, коли рейвери Себастьян Шарі і Герні Бронсерт з Modeselektor затягнули Сашу в Moderat – проєкт, який вивів певний сегмент електронного андеграунду на рівень світових фестивалів.

Дивитись відео Apparat – Heroist:

Цього разу до Києва Саша привезе у тому числі свій торішній реліз LP5 – платівку, яка навіть удостоїлася номінації на Греммі. З багатотижневих студійних джемів Рінга і сесійних музикантів утворилась божевільна кількість семплів, які стали основою нових треків. Драм-машини, струнні, синтезатори, духові інструменти – все це разом з ліричним тенором Ринга сплітається в вишукане звукове мереживо, у яке неможливо не закохатися.

Дивитись відео Telefon Tel Aviv – A younger version of myself:

Джошуа Юстіс — старий друг і колега Саші, лідер проекту Telefon Tel Aviv. Ще в 2001 році двоє друзів з Нового Орлеана стали окрасою і "свіжим подихом" американської IDM (intelligent dance music) сцени, підкоривши як андеграундні клуби, так і фестивальні сцени всього світу. З 2009-го проектом займається виключно Джошуа, паралельно працюючи з купою музичних колективів, у тому числі і з культовими Nine Inch Nails.