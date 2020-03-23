Asking Alexandria розкрили подробиці майбутнього альбому
Аби встигнути випустити шостий студійний альбом, група перенесла свій весняний тур на осінь. Лідер рокерів Бен Брюс обіцяє, що прихильники точно не будуть розчаровані.
Коли: 17 жовтня 2020 року
Де: StereoPlaza (п-т Лобановського, 119)
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Рок-група Asking Alexandria розповіла деякі подробиці про свій шостий студійний альбом Like A House On Fire. Отже, новий реліз гурту побачить світ вже цього року, а саме 15 травня на лейблі Sumerian Records. До альбому увійшло 15 пісень, одну з яких They Don't Want What We Want (And They Don't Care) музиканти випустили у лютому, а на інший трек Antisocialist навіть встигли зняти відео.
Дивитись відео Asking Alexandria – Antisocialist:
Antisocialist – це пісня, написана для всіх, хто просто хоче підняти середній палець догори і кричати на повні легені. Це пісня для розчарованих, недооцінених і пригнічених. Це пісня для тих, хто багато працює і нічого не отримує натомість. Це пісня для тих, над чиїми мріями сміються. Це пісня про те, що всі ми час від часу відчуваємо.
– Бен Брюс, Asking Alexandria
Чули? Asking Alexandria випустили нову потужну пісню
"Останні пару років ми працювали над створенням цього альбому. І ми абсолютно закохані у те, що створили. Є пісні про тріумф, силу та стійкість. Є пісні про поразки, кохання і втрату віри. Цей альбом сповнений любові та пристрасті від п’яти оригінальних учасників Asking Alexandria", - розповідає гітарист групи Бен Брюс. І схвильовано додає: "Думаю, гітарні рифи на цьому альбомі - найкрутіші, що я коли-небудь писав. Думаю, що лірика - фантастична. Думаю, ці пісні - найсильніші з коли-небудь записаних нами. Мені подобається те, що ми зробили".
Що ж, вже восени матимемо змогу переконатися у цьому наживо, адже вже 17 жовтня 2020 року Asking Alexandria виступить у Києві із новим альбомом. Раніше гурт мав наміри відвідати Україну навесні, проте завчасно переніс увесь європейський тур – причиною був не карантин, а саме бажання доробити шостий студійник. Як бонус, для київського концерту Asking Alexandria підготували спеціальні VIP-пакети Meet & Greet. Це можливість особисто зустрітись із групою, зробити з нею фото, отримати офіційний постер з автографами та навіть бути присутнім на спеціальному акустичному сеті. Придбати VIP-пакет можна за посиланням.
Обкладинка шостого студійного альбому Asking Alexandria – Like A House On Fire
Треклист Asking Alexandria – Like A House On Fire:
- House on Fire
- They Don't Want What We Want
- Down to Hell
- Antisocialist
- I Don't Need You
- All Due Respect
- Take Some Time
- One Turns To None
- It's Not Me (It's You)
- Here's to Starting Over
- What's Gonna Be
- Give You Up
- In My Blood
- The Violence
- Lorazepam