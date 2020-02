Asking Alexandria випустили нову потужну пісню

Щоправда, прихильники групи незадоволені новим звучанням – на їхню думку, останнім часом АА звучить занадто форматно.

Коли: 17 жовтня 2020 року

Де: StereoPlaza (п-т Лобановського, 119)

Вартість квитків: від 999 грн, у продажу на Concert.ua

Британська рок-група Asking Alexandria презентувала нову пісню. Наприкінці минулого року лідер та гітарист групи Бен Брюс заінтригував прихильників, повідомивши, що музиканти вже записали новий альбом. І ось нарешті ми можемо почути перший сингл з нього – They Don't Want What We Want (And They Don't Care).

"Наша нова пісня – це енергія без зупинки. Вокал Денні, що запам’ятовується, один з найкрутіших гітарних рифів, що я коли-небудь писав, і чи не найкращі ударні Джеймса, поєднані у одному плавильному котлі. Ми не можемо дочекатися, щоб зіграти цю пісню вживу", – говорить Бен Брюс.

Слухати Asking Alexandria – They Don't Want What We Want (And They Don't Care):

Щоправда, прихильники Asking Alexandria виявились набагато стриманішими у реакції на новий трек. У коментарях до нього вони скаржаться на те, що група стала звучати занадто форматно та радійно і навіть порівнюють з набагато "легшими" за звучанням Fall Out Boy та Imagine Dragons.

Але, схоже, музикантів це зовсім не бентежить. "Мене зводить з розуму, коли люди насміхаються з нашої музичної або особистісної динаміки, щоб пояснити або виправдати те, що їм не подобається. Ніби це чиясь провина і вони повинні вказати пальцем. Просто не подобається – і все. Щоб остаточно прояснити: ми створюємо музику, яку ми хочемо створювати", – відповів на закиди прихильників вокаліст Asking Alexandria Денні Ворсноп.

Читати також: Концерт Asking Alexandria у Києві перенесли – відео, подробиці

Нещодавно Asking Alexandria перенесла усі дати східноєвропейського туру. Зміни у графіку артистів торкнулись і українських прихильників: концерт у київському клубі StereoPlaza тепер відбудеться у жовтні. За словами гітариста Бена Брюса, є "дуже крута причина", чому група прийняла таке рішення. Тож, скоріше за все, АА і дійсно планують випустити новий альбом найближчим часом.