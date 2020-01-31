Atlas Weekend 2020 назвав першого українського артиста, що виступить на фестивалі

Поп-рок гурт Антитіла виступить на одній сцені з Twenty One Pilots, A$AP Rocky, Placebo, alt-J та Metronomy.

Коли: 8-12 липня 2020 року

Де: ВДНГ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Вартість: від 3200 грн, у продажу на Concert.ua

Після оголошеннях вже основних хедлайнерів – Twenty One Pilots, A$AP Rocky, Placebo та alt-J – фестиваль Atlas Weekend 2020 нарешті назвав першого українського учасника. Ним став поп-рок гурт "Антитіла".

2019-й рік був для групи "Антитіла” гіперпродуктивним. Музиканти випустили п’ять відеоробіт та альбом Hello, з яким проїхались стадіонним туром по всій Україні та зібрали два Палаци Спорту. Крім того, не кожен гурт може похвалитись, що у їхньому кліпі знявся тепер вже президент України Володимир Зеленський – не дивно, що у відео на пісню Lego мільйонні перегляди на YouTube.

Дивитись відео Антитіла – Lego:

Atlas Weekend 2020 відбудеться у Києві на території ВДНГ з 7-го по 12-е липня. На сьогодні фестиваль вже оголосив кількох учасників. Серед них — Placebo, Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit та інші.