Atlas Weekend назвав імена ще кількох учасників

До лайнапу фестивалю додались діджеї Current Value та SayMyName.

Коли: 8-12 липня 2020 року

Де: ВДНГ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Вартість: від 3200 грн, у продажу на Concert.ua

Atlas Weekend продовжує розкривати свій лайнап – на фестивалі виступлять нейрофанк-діджей Current Value та один з піонерів хард-трепу SayMyName. Тож, судячи з вже оголошених артистів, цьогоріч нас чекає потужна електронна програма.

Current Value – німецький музикант, що працює у жанрі Drum & Bass. Раніше тяжів до darkstep, проте згодом перейшов на бік neurofunk та jump-up. Вважається засновником течії Neo Darkstep і справжньою зіркою андеграунду. За словами самого музиканта, на створення трека у нього йде близько 3-4 годин: як тільки з’являється ідея, він відчуває необхідність швидко втілити її у життя.

Почав займатись електронною музикою більш ніж 20 років назад – дебютний альбом Current Value – Frequency Hunt вийшов ще у 1998 році. Широку відомість музикант отримав завдяки тісній співпраці з ісландською співачкою Björk. Наразі у дискографії Current Value більше десятка повноформатних релізів, найсвіжіших з яких вийшов минулого року.

Слухати Current Value – PUER:

SayMyName – DJ з Лос-Анджелеса. Його називають хрещеним батьком хард-трепу, а його треки грають у своїх лайвах The Chainsmokers, DJ SNAKE, Martin Garrix, Tiesto и Carnage. Його дебют відбувся у старших класах школи на хеловінських танцях – і був повним провалом. За словами музиканта, найбільшим враженням для нього став лайв Арміна Ван Бюрена – саме після цього діджей вирішив продовжувати кар’єру на сцені EDM.

Проєкт SayMyName розпочинався як експеримент. "До того, як я запустив SayMyName, я намагався бути схожим на інших артистів. Але зрештою просто почав робити музику, яку сам хотів робити, а не йти у течії того, що сьогодні називають "новим" та "гарячим". Це найважливіший професійний урок, який я засвоїл, – бути собою", – говорить діджей.

Слухати SAYMYNAME – Get On My Level (feat. Kevin Flum):

Atlas Weekend 2020 відбудеться у Києві на території ВДНГ з 7-го по 12-е липня. На сьогодні фестиваль вже оголосив кількох учасників. Серед них — Placebo, Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit та інші.