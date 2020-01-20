Найкращий D'n'B продюсер Mefjus виступить на Atlas Weekend

DJ з Австрії відомий також своєю тісною співпрацею із лейблом Noisia — Vision Recordings.

Коли: 8-12 липня

Де: ВДНГ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Вартість квитків: від 2900 грн, у продажу на Concert.ua

До лайнапу Atlas Weekend додалось ще одне нове ім’я. Австрійський DJ та драм-н-бейс продюсер Mefjus зіграє спільний сет з Maksim MC. Мартін Щобер (справжнє ім’я Mefjus) є одним з провідних світових d`n`b артистів. Його поважають за сміливість і цілковиту відмову від кордонів у створенні музики.

Ще до виходу дебютного альбому Mefjus отримав звання кращого нового продюсера за версією профільної премії Drum&Bass Arena Awards. Згодом обидва його альбоми — Emulation (2014) та Manifest (2018) — отримали звання кращих альбомів жанру, а сам Mefjus з категорії кращих серед новачків перейшов до категорії кращих серед світових драм-н-бейс продюсерів.

Тож це суттєве посилення електронної сцени фестивалю — раніше Atlas Weekend анонсував австралійську драм-н-бейс групу Pendulum. У Києві вони цьогоріч зіграють DJ-сет.

Atlas Weekend 2020 відбудеться у Києві на території ВДНГ з 7-го по 12-е липня. На сьогодні фестиваль вже оголосив кількох учасників. Серед них — Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit та інші.