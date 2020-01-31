Billy Talent повернуться з концертом до України

Канадські рокери завітають до Києва з новим альбомом і "класичними" хітами.

Канадська панк-рок група Billy Talent виступить в Україні у 2020 році. Концерт відбудеться у київському Зеленому театрі 28 травня. Квитки у продажу на Concert.uа.

Рок-четвірка Billy Talent повертається, щоб зарядити українську публіку неймовірною енергією та драйвом панк-року. В рамках нової програми можна буде насолодитися "класикою" творчості Billy Talent: Dead Silence, Surprise Surprise, Red Flag і не менш популярними Fallen Leaves і The Ex. Крім того, зараз група працює над новим альбомом, тож можна сподіватись, що вже навесні ми почуємо від рокерів і щось свіженьке. До речі, востаннє музиканти були в Україні в 2017 році.

Слухати Billy Talent – Red Flag:

За 20 років існування Billy Talent випустили 5 альбомів. Їхня музика поєднує різні стилі: від мелодійного поп-панку до потужного хардкору, а пісні пронизані глибоким змістом про релігію, фанатичність, політичний протест та глибинні переживання.