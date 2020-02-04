Борис Гребенщиков представить у Києві нову програму

Легендарний БГ і гурт "Акваріум" за майже півстоліття свого існування знайшли своє справжнє звучання і готові презентувати його слухачам

Коли: 22 березня 2020 року

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість квитків: від 750 грн, у продажу на Concert.ua

Група "Акваріум" та її незмінний лідер Борис Гребенщиков виступлять у Києві із новою програмою. Концерт відбудеться 22 березня у клубі Atlas. Квитки вже у продажу.

Попри те, що "Акваріум" існує майже півстоліття, а сам БГ відсвяткував у минулому році 66-річчя, ані гурт, ані його засновник не постаріли. Музика "Акваріума" так само живі і свіжа, адже команда постійно експериментує з формою і звучанням, знаходячи нові нотки і чіпляючи струни душі як відданих фанатів, так і тих, хто тільки відкриває для себе рок-н-рол.

Нова програма називається "Двері Трави" – на честь його однойменної пісні, яку гурт перевидав у 2017 році в абсолютно новому аранжуванні. За словами самого Гребенщикова, саме цю пісню, написану дуже давно, йому не вдавалося виконати правильно і точно – і лише тепер нарешті знайшлося справжнє звучання.

Слухати "Акваріум" – "Двері Трави":

"Акваріум" не потребує зайвих слів та презентації – це філософія, що пройшла через покоління. БГ існує поза часом і повсякденною метушнею. "Акваріум" – це сяючий звір. Крилатий сяючий звір. Він приносить вам ліки. Він приносить те, чого вам не вистачало, а ви самі цього не знали", – говорить про феномен гурту сам Борис Борисович.