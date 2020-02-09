Борис Гребенщиков випустив кліп про відносини із правоохоронцями

Пісня "Бабушки" – це метафора відносин між рок-музикантами 80-х та представниками силових структур.

Коли: 22 березня 2020 року

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість квитків: від 750 грн, у продажу на Concert.ua

Група "Акваріум" опублікувала відео на пісню "Бабушки", що була написана ще у 80-ті роки – щоправда, у кліпі використали запис 2019-го року за участі британського гітариста Лу Едмондса. Мультиплікацію для композиції Бориса Гребенщикова створила анімаційно-шумова лабораторія Multiplikator.

Дивитись відео "Акваріум" – Бабушки:

Ця пісня – метафорична, розповідає про важкі відносини між молодими рок-музикантами, яким і був Борис Гребенщиков, та правоохоронцями. "Пісня "Бабушки" була написана приблизно у 85-86-му році, коли інтерес органів правоохорони до неофіційної музики досяг такого градуса, що рідкісні концерти догравати до кінця; чим ми всі так заважали міліції і комітету, чому замість шпигунів і злочинців вони ганяли молодих і зелених юнаків з рок-клубу – без півлітра зрозуміти неможливо", – розповідає БГ.

Так і народилась "Бабушки" – переписана історія Червоної шапочки, у якій бабушки – переодягнені вовки-правоохоронці. "Коли ж справа дійшла до її запису, ми зіткнулися з тим, що електричний ритм, на якому вона повинна була триматися, просто нема на чому було зробити; у нас не було такої апаратури. І потім настала перебудова, і мені здалося, що ця пісня більше не відповідає духу часу, необхідність в ній відпала", – пояснив лідер "Акваріуму".

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Це не перша пісня, якій "Акваріум" подарував нове життя – у 2017 році гурт випустив міні-альбом "Двери Травы", до якого, окрім однойменної пісні, увійшли і добре знайомі прихильникам БГ "Стучаться в двери травы" та "Для тех, кто влюблен". З новою програмою "Двері трави" Борис Гребенщиков та "Акваріум" виступлять у Києві вже цієї весни – 22 березня у клубі Atlas.