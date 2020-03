Британський поп-дует Seafret випустив новий альбом

Вже наприкінці весни українські прихильники групи почують реліз Most Of Us Are Strangers наживо. А ось оцінити хітовість нових пісень можна прямо зараз.

Коли: 24 травня 2020 року

Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 760 грн, у продажу на Concert.ua

Британська інді-поп група Seafret презентувала свій другий студійний альбом Most Of Us Are Strangers. До платівки увійшло 12 треків – і ви можете послухати їх просто зараз.

Слухати Seafret – Most Of Us Are Strangers:

Це настільки нереальний і дивовижний досвід – тримати у руках щось, у що ви вперше вклали абсолютно все,

– говорять музиканти про альбом.

Попри те, що попередній їх альбом Tell Me It's Real вийшов чотири роки тому, більшість пісень нового релізу була написана у досить стислі строки – протягом семи тижнів на студії у Глазго. "Здебільшого все було зроблене у один час і з одним продюсером. Це відбулось дуже природньо. З точки зору виробництва треків це було ніби – ось ми маємо щось, як змусити це звучати добре?" – розповідає гітарист Гаррі Дрейпер.

Вже зараз вокаліст Джек Седман та гітарист Гаррі Дрейпер перебувають у масштабному європейському турі на підтримку майбутнього релізу. У його рамках повернуться музиканти з сольником і до України – вже 24 травня Seafret виступлять у київському Caribbean Club.