DakhaBrakha виступить на Atlas Weekend

Етно-колектив став другою українською групою у лайнапі фестивалю.

Коли: 8-12 липня 2020 року

Де: ВДНГ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Вартість: від 3200 грн, у продажу на Concert.ua

Atlas Weekend 2020 оголосив чергове ім’я – етно-хаос гурт DakhaBrakha. Це вже другі українські музиканти у лайнапі – раніше фестиваль повідомив про виступ поп-рок групи "Антитіла".

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DakhaBrakha – український музичний етно-гурт, художнім керівником якого є театральний драматург Влад Троїцький. Учасники колективу визначають свій стиль як етно-хаос – через "хаотичне" поєднання різних етнічних складових. DakhaBrakha використовує українські народні пісні, записані самими музикантами та їхніми колегами-фольклористами у експедиціях різними регіонами України. Автентичне виконання пісень поєднується із інструментами з різних куточків світу.

Дивитись відео DakhaBrakha – Monakh:

Наразі у дискографії DakhaBrakha налічується п’ять студійних альбомів. Вони – найвідоміша і найгастролююча за кордоном українська група. Їх пісня "Шо з-под дуба" стала саундтреком до американського серіалу "Фарго" та комерційної реклами бренда Девіда Бекхема. Завдяки DakhaBrakha про український фольклор дізнались у всіх куточках світу – від фестивалів Glastonbury у Великій Британії та Sziget в Угорщині до Bonnaroo у США та WOMADelaide festival в Австралії.

Atlas Weekend 2020 відбудеться у Києві на території ВДНГ з 7-го по 12-е липня. На сьогодні фестиваль вже оголосив кількох учасників. Серед них — Placebo, Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit та інші.