День Святого Валентина: Куди піти у Києві на День Закоханих

14 лютого українці разом зі всім світом святкуватимуть День Святого Валентина. Афіша 24 підготувала для вас спеціальну тематичну підбірку подій у Києві – список заходів, які ви можете відвідати разом із дорогою вам людиною.

Концерт однієї з найромантичніших українських груп "Крихітка", танці до ранку у стилі золотої епохи диско від Тодда Тер'є, джаз та коктейлі у Парковому та закоханий Париж від фіналістки "Голосу країни" Наталі Пічкур. Якщо ви і досі не визначались, куди піти зі своєю другою половинкою у найромантичніший день року, ця тематична підбірка від Афіша 24 саме для вас.

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До речі, спеціально до Дня Закоханих Concert.ua підготував святкові знижки на майже 200 подій – концерти, театральні вистави, фестивалі та клубні вечірки. Придбати акційні квитки можна до 15 лютого включно.

Куди піти на День святого Валентина в Києві

Cirque du Soleil. Crystal

Коли: 14 лютого, 15:00

Де: Палац Спорту (пл. Спортивна, 1)

Вартість квитків: від 999 грн, у продажу на Concert.ua

Один з варіантів справді казкового побачення (або гарно проведеного часу всією родиною) — легендарний Cirque du Soleil у Києві із масштабним льодовим шоу Crystal. Це нова програма цирку, презентована в травні 2019 року. На глядачів чекає незабутня подорож у компанії чарівної головної героїні шоу та більше 40 талановитих артистів. Красива музика, приголомшливі візуальні ефекти, професійні постановки трюків, від яких перехоплює подих – це все чарівний світ Crystal.

Тривалість шоу – 2,5 годин з антрактом. Вхід для дітей до 5-ти років (без надання окремого місця, за наявності копії документів, що підтверджують вік) – безкоштовно. Діти від 14 років можуть прийти на шоу без супроводу дорослих.

Джаз і коктейлі в Парковому

Коли: 14 лютого, 19:00

Де: КВЦ Парковий (Паркова дорога, 16а)

Вартість квитків: від 250 грн, у продажу на Concert.ua

Джаз і коктейлі у Парковому

День Святого Валентина у КВЦ Парковий — це чарівний вечір, наповнений музикою від крутого музичного проекту з Парижа та кращих українських джазменів. А ще — це смачні коктейлі, танці і, звичайно, романтична атмосфера.

До Києва приїдуть представники французької нової хвилі Lucien & The Kimono Orchestra з Парижа, які грають французький поп і джаз-фанк і є завсідниками європейських музичних фестивалів. Крім того, для гостей зіграє київський проект Smooth Operation. У його складі — молоді та енергійні джазмени, які влаштують справжній музичне свято на сцені.

Крихітка

Коли: 14 лютого, 19:00

Де: Bel etage (вул. Шота Руставелі, 16А)

Вартість квитків: від 1500 грн, у продажу на Concert.ua

Перший великий концерт найромантичнішої української групи за останні три роки. За цей час скучили і шанувальники, і самі музиканти. У житті учасників "Крихітки" за ці три роки відбулося чимало змін і подій. І вони охоче поділяться з вами новими враженнями та досвідом – і звичайно, новими піснями.

Гурт засновано в 2007 році після розпаду колективу "Крихітка Цахес". У 2009 році "Крихітка" подарувала прихильникам альбом "Рецепт" – грандіозний прорив в українській жіночій ліриці. А останній раз колектив вразив аудиторію треком "Без імені", присвячений волонтерам.

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Todd Terje

Коли: 14 лютого, 22:00

Де: HC HALL (пр-т Визволителів, 1)

Вартість квитків: 600 грн, у продажу на Concert.ua

Легендарний Тодд Тер'є приїжджає до Києва і повертає "золоту епоху диско", теплих пляжів і чіллових коктейльних вечірок. За всю свою кар'єру, яка триває без малого 20 років, Тер'є випустив всього один альбом. Зате який! It's Album Time вийшов в 2014-му році, став платівкою року за версією Pitchfork, Spin, Resident Advisor, NME, та Q. На одному з треків навіть заспівала легенда рок-музики – Брайан Феррі.

Музика, яку створює музикант, приваблює всіх – від поціновувачів трансу до фанатів рок-музики. Тер'є документує в своїх треках дуже важливу для танця емоцію – щастя без озирання на те, що відбувається навколо слухача.

ПРОЛЮБОВ

Коли: 14 лютого, 19:00

Де: StereoPlaza (п-т Лобановського, 119)

Вартість квитків: від 450 грн, у продажу на Concert.ua

Великий святковий концерт до Дня всіх закоханих, учасники – найліричніші українські гурти Друга Ріка, Скрябін і LETAY.

Друга Ріка вже давно здобули славу головних рок-романтиків. Під їхні пісні "Вже не сам" і "Так мало тут тебе" багато хто переживав закоханості, а під "Три хвилини" зустрічались і розлучились назавжди. Скрябін – рок-група, для яких любов – це почуття до музики, до Батьківщини і до рідних. А ще Скрябін – це наша спільна любов до Кузьми. Зараз пісні Андрія Кузьменка в складі групи виконує Yurcash. LETAY — той самий хлопець, який підкорив глядачів Нацвідбору "Євробачення-2019" експериментальним театралізованим номером і романтичним пісенним виконанням "Мила моя".

Вечір закоханих

Коли: 14 лютого, 19:00

Де: Signal Event Hall (вул. Жилянська, 97)

Вартість квитків: від 520 грн, у продажу на Concert.ua

Вечір закоханих разом із театром сучасного танцю ОSDC

Тут у найромантичніший вечір року за будь-якої погоди відбудеться ваше чарівне побачення, яке подарує неймовірні враження та залишиться в пам'яті надовго. Якщо ви плануєте казковий сюрприз для коханої людини, то це чудовий варіант. Адже тут вас зустріне романтична жива музика саксофоніста та келихи з ігристим вином. А згодом ви поринете у казковий світ танцю, музики і картин, який розповість неймовірну історію чуттєвого кохання, випробувань та пристрасті. Ця хореографічна вистава від театру сучасного танцю OSDC не залишить байдужими нікого і подарує дійсно романтичний і щирий вечір для всіх закоханих сердець.

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Наталя Пічкур. "Париж. Історія кохання"

Коли: 14 лютого, 20:00

Де: Freedom Hall (вул. Фрунзе, 134)

Вартість квитків: від 375 грн, у продажу на Concert.ua

Фіналістка шоу "Голос Країни" Наталя Пічкур представить у цей вечір прекрасну історію кохання в кращих хітах романтичної Франції. Кохання, пристрасть і музика — в одному вечорі. Столице, зустрічай нову пронизану паризькою романтикою концертну програму Наталі Пічкур "Париж. Історія кохання". Унікальний вокал співачки і її шарм перенесуть вас у серце найромантичнішого міста на світі — Парижа.

Приємним доповненням стануть виступи найбільш творчого шоу-балету Jazz Ballet Kiev. Ці хлопці не перший рік беруть участь у найбільших музичних фестивалях країни і світу. Вони досконало оволоділи мовою танцю, і створять атмосферу, в якій ви буквально кожною клітинкою тіла відчуєте любов, що парить у повітрі.

Stand Up Клуб

Коли: 14 лютого, 19:00

Де: Центр культури та мистецтва НАУ (пр-т Космонавта Комарова, 1)

Вартість квитків: від 150 грн, у продажу на Concert.ua

Всі чоловіки чудово знають, що перший крок на шляху до серця жінки — це змусити її посміхнутись. Тому спільний похід на гумористичне шоу — чудовий варіант для Дня Святого Валентина. Тим паче у цей день у ЦКМ НАУ зберуться найкращі коміки країни.

Резиденти Stand Up Кклубу: Бекір Мамедов — кримський татарин і київський романтик, переможець шоу "Розсміши коміка", автор Студії "Квартал 95"; Микола Зирянов — один з кращих стендаперов Дніпра, переможець "Розсміши коміка"; Микита Шевчук — ведучий ранкового радіо-шоу, переможець шоу "Розсміши коміка", учасник легендарної команди КВН "Одеські мансі"; Денис Корабльов — учасник телевізійних програм "Комік на мільйон", "Стендапер" і Comedy Club Україна; Настя Дєрская — багаторазовий переможець "Розсміши коміка", переможець Стендап Фестивалю в Одесі 2019 року.

Kyivstoner. Сольный концерт для всех за ... них

Коли: 14 лютого, 19:00

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість квитків: від 400 грн, у продажу на Concert.ua

Якщо ж у вас взагалі немає ніякого бажання святкувати День Закоханих, колишній учасник гурту "Грибы", той самий хлопець з Instagram з майже 1,5 млн підписників репер Kyivstoner прокачає Atlas у День всіх за...них. На вас чекає театр абсурду та “движуха без печали”, сторіз з якої можна показати тільки близьким друзям. Адже Kyivstoner за словом в кишеню не полізе та зробить найкраще шоу завдяки гострому гумору та пісням, що стали вже улюбленими. До речі, за час сольної кар’єри репер вже встиг випустити три альбоми "Хайпаголик", "Хайпаголик 2" и "Banger", з якими активно гастролює Україною та за її межами. Тож треків йому вистачить на весь вечір – ідеальна альтернатива святкуванню Дня Святого Валентина.