Дімаш Кудайберген став кращим співаком року в Китаї

Виконавець з Казахстану продовжує збирати престижні нагороди в Піднебесній.

Казахстанський співак Дімаш Кудайберген отримав премію JSTYLE Exquisite Annual Awards 2019 Китаї. Про це 25-річний артист написав на своїй сторінці в Instagram.

Повідомляється, що Кудайберген став кращим співаком року. Церемонія нагородження проходила 11 січня в китайському місті Пін'яо в провінції Шаньсі.

Це не перша престижна нагорода, отримана співаком з Казахстану в Китаї. Так, у грудні він став найпопулярнішим закордонним артистом 2019 року за версією Internet Bull Ears Awards 2019.

Зараз Дімаш активно працює над своєю міжнародної кар'єрою — і в першу чергу мова йде про Азію. Нещодавно молодий артист розпрощався з російським композитором Ігорем Крутим і почав співпрацю з відомим південнокорейським продюсером Сонг Кван-Сіком.

А вже зовсім скоро українські глядачі зможуть почути, як співакові з Казахстану вдалося підкорити Піднебесну та голлівудських зірок Дрю Беррімор та Джекі Чана. Найближчий сольний концерт Дімаша Кудайбергена — 11 березня в Палаці спорту. Артист, відомий як "Кращий голос планети", вперше виступить в Києві.

Квитки на концерт Дімаша Кудайбергена в Палаці Cпорту в Києві можна купити онлайн на Concert.ua.