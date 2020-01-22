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Дімаш Кудайберген відправляється в європейський тур: концерт у Києві — 11 березня

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Дімаш Кудайберген / Instagram

В Україні співак з Казахстану з унікальним голосом у шість октав виступить вперше. Дебют відбудеться на найбільшому критому концертному майданчику країни - у київському Палаці спорту.

Коли: 11, березня 2020 року, 19:00
Де: Палац спорту (пл. Спортивна, 1)
Вартість квитків: від 700 грн, у продажу на Concert.ua

Казахстанський співак Дімаш Кудайберген опублікував повний перелік міст свого великого туру по Європі. У графіку артиста — Латвія, Україна, Росія, Чехія, Німеччина і Білорусь. Сама афіша заходів з'явилася на Instagram-сторінці виконавця.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

See you in my concerts.Arnau tour.

Публикация от Dimash Kudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

До України Дімаш Кудайберген приїде вперше — і одразу до великої аудиторії. Сольний концерт виконавця відбудеться 11 березня в Києві в Палаці спорту. Що не дивно, адже унікальним голосом в шість октав співак підкорює багатотисячні стадіони, а квитки на його концерти розлітаються з вражаючою швидкістю.

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Зовсім нещодавно Дімаш отримав нагороду як найкращий співак Китаю, а в його фан-клубі — голлівудські зірки Дрю Беррімор і Джекі Чан. Зараз Дімаш активно працює над своєю міжнародної кар'єрою — і в першу чергу мова йде про Азію. Нещодавно молодий артист розпрощався з російським композитором Ігорем Крутим і почав співпрацю з відомим південнокорейським продюсером Сонг Кван-Сіком.

Теги: Музика Афіша Концерти поп-музика Новини Афіша
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