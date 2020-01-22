Дімаш Кудайберген відправляється в європейський тур: концерт у Києві — 11 березня

В Україні співак з Казахстану з унікальним голосом у шість октав виступить вперше. Дебют відбудеться на найбільшому критому концертному майданчику країни - у київському Палаці спорту.

Коли: 11, березня 2020 року, 19:00

Де: Палац спорту (пл. Спортивна, 1)

Вартість квитків: від 700 грн, у продажу на Concert.ua

Казахстанський співак Дімаш Кудайберген опублікував повний перелік міст свого великого туру по Європі. У графіку артиста — Латвія, Україна, Росія, Чехія, Німеччина і Білорусь. Сама афіша заходів з'явилася на Instagram-сторінці виконавця.

До України Дімаш Кудайберген приїде вперше — і одразу до великої аудиторії. Сольний концерт виконавця відбудеться 11 березня в Києві в Палаці спорту. Що не дивно, адже унікальним голосом в шість октав співак підкорює багатотисячні стадіони, а квитки на його концерти розлітаються з вражаючою швидкістю.

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Зовсім нещодавно Дімаш отримав нагороду як найкращий співак Китаю, а в його фан-клубі — голлівудські зірки Дрю Беррімор і Джекі Чан. Зараз Дімаш активно працює над своєю міжнародної кар'єрою — і в першу чергу мова йде про Азію. Нещодавно молодий артист розпрощався з російським композитором Ігорем Крутим і почав співпрацю з відомим південнокорейським продюсером Сонг Кван-Сіком.