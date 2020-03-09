Дівоча панк-група "кис-кис" випустила новий міні-альбом

До ЕР увійшло три треки, кожен з яких – чудовий взірець класичного поп-панку нульових.

Коли: 31 березня 2020 року

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість квитків: від 399 грн, у продажу на Concert.ua

Дівоча поп-панк група "кис-кис" презентувала новий ЕР "Друзья". До релізу увійшло три пісні – однойменна "Друзья", а також "Весна" та "Не уходи". Послухати їх ви можете просто зараз.

Слухати кис-кис – Друзья:

Презентація відбулась напередодні початку великого туру групи, до розкладу якого увійшли і п’ять українських міст: Харків, Дніпро, Одеса, Полтава та Київ.

"кис-кис" – це дует, що складається з вокалістки Соні та барабанщиці Аліни. За менш ніж два роки співпраці дівчата встигли випустити дебютний альбом "Юность в стиле панк" та ЕР "Магазин игрушек для взрослых", пісні з яких миттєво ставали хітами.