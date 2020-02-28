Дмитро Феліксов, Concert.ua: про кризи, перемоги та шоу MONATIK на Олімпійському

Дмитро Феліксов – співзасновник і генеральний директор компаній VIRUS Music і Concert.ua. Перша вже 20 років займається організацією концертів різного рівня, друга – один з найбільших квиткових операторів, титульний партнер наймасовіших концертів, що проводяться в Україні. 24 Канал зустрівся з Дмитром, щоб поговорити про музичну індустрію, успішні кейси та проблеми концертних організаторів.

- Як ви взагалі потрапили до концертної індустрії?

- У 99-му році разом зі своїм однокласником і зараз бізнес-партнером Євгеном Лисенко почали випускати аудіокасети. Він був діджеєм і записав компіляцію своєї музики, я знайшов можливість видати її на аудіокасеті – з цього і почалася досить бурхлива діяльність з виробництва музики. Ми почали співпрацювати з іншими музикантами: випускати касети, диски, потім це переросло в організацію вечірок. У 2006-му році ми організували свій перший великий музичний фестиваль Godskitchen у МВЦ – зібрали близько 8-ми тисяч людей. Вінцем нашої діяльності був Sensation (напевно, нічого кращого на сьогоднішній момент досі не придумано) і сім років фестивалю Global Gathering – опен-ейру на аеродромі Чайка. Щорічно збирали близько 25 тисяч людей – це знакова подія, яку прихильники електронної музики досі пам'ятають. Коли стався останній криза, ми взяли паузу, а потім вже вирішили не відновлювати.

- Чому?

- Момент втрачено. Стали розвиватися альтернативні фестивалі. До того ж це історія, якою потрібно жити цілий рік, тому що фестивалі – це не тільки про музику, але і про атмосферу. Плюс електронна музика – це все-таки стиль життя. Ми трохи підросли, змінилися. Але до 2014-го року VIRUS Music займався виключно фестивалями електронної музики – тільки шість років тому ми прийшли до організації концертів. Через кризу з діджеями стало складно працювати: зміна курсу, Україна потрапила до чорних списків усіх іноземних виконавців – просто їхати не хотіли. Тоді ми зробили свій перший концерт панк-рок-групи Brutto – і понеслося.

- У який момент з'явилися клуб Bel etage і квитковий оператор Concert.ua?

- Bel etage – два роки тому як ще одна бізнес-можливість. Клуб створювався не нами – просто змінювалась структура власників і шукали нову команду, готову взяти на себе тягар відповідальності. Нею виявилися ми.

ТНМК на сцені клубу Bel etage

Квитковий оператор з'явився у нас в 2012-му році, але перші спроби продажу електронних квитків на власні події були за пару років до цього. Написали самі для цього програму – і стали продавати. Особливої ​​необхідності в цьому не було – швидше, просто відчули, що є ніша, є попит, є події. Тобто стартували з того, що 90% всіх продажів були нашими ж заходами. Але це вже непоганий старт для того, щоб розвивати базу користувачів. Починаючи з самих перших заходів ми збирали базу даних усіх наших відвідувачів, колекціонували її, як могли: на папері, в Excel-таблицях і так далі. Це допомагало нам рости.

- Найбільші і успішні кейси, де ви були титульним квиткових партнером?

- Їх багато. Євробачення 2017, Depeche Mode і Imagine Dragons на Олімпійському, фестивалі UPark і Atlas. З поточних проектів – Джо Бонамасса, Тілль Ліндеманн. Нас обирають багато організаторів, тому що ми здатні забезпечити виконання тих завдань, які перед ними стоять: це максимізація прибутку від зроблених ними інвестицій. Тому що вони вкладають мільйони у власні проекти – і їм важливо на виході максимізувати результат. Ми керуємо їх продажами, управляємо їх взаємовідносинами з глядачами, тому що ми стоїмо на першій лінії між подією і глядачем. Завдання організатора – організувати інфраструктуру і провести концерт, щоб приїхав артист – і всі були задоволені. А наше завдання – зробити так, щоб глядач купив квиток – і цей процес був максимально простим.

Depeche Mode на Олімпійському – Київ, 2017

- Але ж все одно бувають ситуації, коли щось йде не так – наприклад, у випадку з Євробаченням або масової підробкою квитків на Imagine Dragons. Як справляєтеся з кризовими ситуаціями?

- Насправді, їх не так багато – просто ті, про які ви говорите, найбільш резонансні. На кожний крутий захід ми надаємо сервісну службу, завдання якої – обробка заявок і рішення ситуацій прямо на місці. У нас є контакти усіх глядачів – і тих, хто купив квитки на сайті, і тих, хто купив квитки в касі. Якщо знаємо про кризу заздалегідь, інформуємо – як правило, по телефону. Перше наше завдання – попередити виникнення будь-якої складної ситуації. Так було з Євробаченням: фінальна схема розсадки змінилася в процесі продажів. Відповідно, кілька тисяч осіб потрібно було пересадити – і ми успішно із цим впоралися. А проблему з цього роздули в ЗМІ через те, що Євробачення – тема on top.

З Imagine Dragons була інша ситуація – підробка квитків. Проблема в самому глядачі, який купує квитки на OLX, форумах, в соціальних мережах. Глядач сам себе обманює у спробі купити дешевше. Єдиний захист квитка – штрих-код. І коли ви купуєте з рук, то не можете визначити, справжній він чи ні. Деякі умільці просто копіюють квитки: друкують їх на кольоровому принтері і намагаються видати за справжні.

Служба підтримки Concert.ua на одному з концертів

- Якщо я не помиляюся, ви свого часу хотіли зробити додаток для Concert.ua, але його поки немає. Хіба він не міг би вирішити в тому числі проблему підробки – можна було б перевірити за номером квиток?

- Несправжній квиток – це, як правило, копія справжнього. Як не перевіряй, він буде ідентифікуватися як справжній. Якщо ви самі купили на Concert.ua квиток, у вас немає необхідності його перевіряти. Плюс додаток поки не може вирішити жодного болю споживача, заради чого його варто було б створювати. Давайте подумаємо, як часто людина буде ним користуватися. Середньостатистичний глядач ходить на концерти 2-3 рази на рік.

У нас обов'язково з'явиться додаток, але завжди є пріоритет між терміновими і важливими завданнями. Акцент робиться на тому, що може бути ціннішим для нашого клієнта прямо зараз. Додаток весь цей час перебував у іншій категорії – важливіше було зробити хорошу мобільну версію з високою швидкістю завантаження.

- Якщо говорити про точки зростання і кризи в кожному з проектів, що це було?

- Точки зростання – кожен перехід на новий рівень. Від касет – до CD, від вечірок в нічних клубах до фестивалів в МВЦ, від МВЦ до опен-ейру. Кожен раз, приймаючи подібного роду рішення, ми піднімалися. Рубіконом стала остання криза, коли ми повністю переосмислили свій підхід в роботі – і це дало нам великий стрибок. Тобто якщо квитковий оператор Concert.ua був створений ще до кризи у 2012-му році, то аж до 14-го це був малопривабливий як для інших організаторів, так і для глядачів, сайт, який не являв особливої ​​цінності. Але за наступні три роки ми вибилися в лідери ринку і зайняли першу позицію за рядом показників. Криза допомогла нам відповісти на питання, що важливо для нас і куди варто докладати зусилля.

Команда Concert.ua

Concert.ua – це не просто про продаж квитків. Сьогодні вранці у нас була зустріч щодо великого концерту, який відбудеться через 8 місяців в Києві, – до нас звертаються не тільки як до експертів з продажу, але і як до експертів зі створення події. Тобто ми обговорюємо з організаторами не так питання стратегії продажів, скільки питання локації, маркетингу, взаємодії з глядачем і артистом. У нас дуже великий власний досвід – не теоретичний, практичний! Ми маємо величезний багаж знань, якими готові ділитися з організаторами, і в рік робимо Палаців спорту і великих майданчиків більше, ніж 90% наших клієнтів. І в цьому наша цінність. Жоден інший квитковий оператор в країні цього не робить.

- Тоді розкажіть про стадіонний тур MONATIK і його грандіозний торішній концерт в Олімпійському.

- Я взагалі вважаю, що шоу MONATIK на Олімпійському розділило весь український шоу-бізнес на до та після. Тобто будь-яка інша подія вже буде порівнюватися з цією як зразком того, що може бути.

- Але до нього «Олімпійський» зібрали "Океан Ельзи" – в чому різниця?

- Крім того, що вони обидва зробили концерт на Олімпійському, більше спільного у них немає нічого. Це різні за стилістикою артисти, у них різна цільова аудиторія і вони з різних епох. "Океану Ельзи" як групі більше 25 років, MONATIK став зіркою за останні п'ять років після глобальної перезавантаження України, глобального перезавантаження нашої свідомості і нашого глядача. Він артист нової хвилі. Він поп-артист, а не рок-артист – це теж має велике значення, тому що в основному стадіони збирають все-таки рок-виконавці.

Дивитись MONATIK - Love It Ритм НСК Олімпійський:

Дуже багато було скепсису після анонса Монатіком Олімпійського. Ми нещодавно перечитували статтю, де структурно з коментарями "експертів" вітчизняного шоу-бізнесу говорилося про те, чому малоймовірно, що він збере. Це зараз було так само цікаво читати, як дивитися запис "Х-Фактора", де Серьога говорить йому, що "тобі не бути зіркою". Діма поставив Олімпійський за мету – і ми разом досягли приголомшливого успіху. Це автоматично стало еталоном – всі наступні концерти тут будуть порівнюватися з ним. Чи крутіше це шоу? Чм стільки ж людей зібрало? І так до тих пір, поки не буде встановлено новий рекорд або новий еталон.

Плюс ми показали всім іншим, що у нас можна зібрати Олімпійський. Це реальні глядачі – це не зібраний стадіон з волонтерів, дітей військових або ще когось. Це реальна фан-база артиста. І це сигнал усім іншим.

Продовження інтерв'ю – про проблеми у музичній індустрії та чому в Україну не приїжджають Rammstein – читайте завтра.