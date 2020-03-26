Дмитро Шуров переніс тур Україною на осінь

Артист запропонував прихильникам згадати неймовірне шоу, що відбулося у Києві на початку березня, та дочекатися нових зустрічей на майбутніх концертах.

Через продовження карантину та пов’язаної із ним заборони на проведення масових заходів гурт Pianoбой був вимушений перенести свій тур Україною. Концерти на підтримку нового альбому "Хісторі" тепер відбудуться восени. Усі придбані раніше квитки залишаються дійсними.

Хісторі тур перенесено на жовтень-листопад з відомих всім вам причин. Дати узгоджуються, ми намагаємося менше їсти, щоб бути схожими на себе через півроку.

– написав фронтмен Дмитро Шуров у соцмережах.

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Натомість група поділилась "епічним фотозвітом з епічного концерту", що відбувся 8 березня у київському Палаці спорту.

"Ця piano-меса, яка відбулася за 3 дні до початку карантину, зараз здається нереальною, чи не так? Але, повірте, вона більш ніж реальна, це наші з вами відчуття і спогади, які в нас ніякими вірусами не відбереш. Це те прекрасне, правильне місце, куди ми завжди зможемо повертатись, очікуючи на продовження нашої спільної історії. Love and Peace, ще раз неймовірне дякую всім, хто допоміг реалізувати цей хепенінг та кожній живій душі, яка була з нами у Палаці Спорту в той вечір", – підсумував артист.