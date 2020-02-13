До Дня святого Валентина: Валерій Харчишин, Yurcash та LETAY розповіли про кохання

Напередодні 14 лютого учасники святкового концерту ПРОЛЮБОВ розповіли, чим для них є кохання.

Коли: 14 лютого, 19:00

Де: StereoPlaza (п-т Лобановського, 119)

Вартість квитків: від 450 грн, у продажу на Concert.ua

14 лютого "Друга Ріка", "Скрябін", Yurcash та LETAY зберуться разом на найромантичніший свій концерт, аби разом із своїми слухачами відсвяткувати День святого Валентина. Музиканти гратимуть свої найкращі хіти, а зі сцени й у залі лунатимуть щирі освідчення. Тож напередодні свята Валерій Харчишин ("Друга Ріка"), Юрко Юрченко (Yurcash) та Ілля Резніков (LETAY) розповіли про своє розуміння слова "любов" та поділились власними секретами ідеального побачення.

Валерій Харчишин, "Друга Ріка"

Ніколи не ходіть на побачення натовпом, навіть якщо це ваші найкращі друзі.

Одного разу в юнацтві, вирішивши здобути прихильність дівчини, яка мені сподобалася, але не наважуючись їй про це сказати, я придумав вирішити це питання оригінально — притягнув із собою на зустріч друзів. Я сподівався, що вони могли вплинути на її рішення розпочати зі мною якісь стосунки. До речі, це взагалі було моє перше призначене мною побачення. Але все закінчилося набагато гірше, ніж групова оргія. Вона залишилася з друзями, а мені довелося повертатися додому одному.

Валерій Харчишин на концерті у Львові, Facebook

Зараз я вже й не пам'ятаю, коли востаннє був на побаченні. Я багато працюю і часто приходжу додому, коли моя любов уже спить, а вона йде на роботу, коли ще не прокинувся я. Тому несподівана зустріч у ліжку і є моє ідеальне побачення. Нудно? Можливо. Але неважливо, скільки, за яких обставин та де відбувається ваше побачення, важливо — що вас змушує бігти один до одного, щоб побачити один одного несплячим.

Коротке знайомство з моєю дружиною на вулиці довжиною в 5 хвилин — це найбільш пам'ятне побачення, що триває вже багато років.

Юрко-Yurcash Юрченко

Ідеальне побачення, як на мене, коли ви тільки удвох. Будь-де. Чи на морі, чи в лісі, чи в космосі. Не люблю людних місць. Ресторанів, кіно, "кафе-марожених". Саме так ти розумієш, чи самодостатня ваша пара й наскільки довго то може все тривати.

Напевне, що таємні зустрічі з дівчиною в 90-х під час моєї шаленої популярності — то найбільш романтичні побачення, що трапились у моєму житті. Біля мого дому на "Деміївській" у ті часи майже цілодобово чатувала зграйка шанувальниць. Тож пробратись у квартиру непоміченим було непросто. Одного разу моя дівчина залишилася сама у квартирі, а я поїхав гастролі. Потім вона розказала, що через двері її погрожували облити кислотою і спалити волосся. Так, я спілкуюся до сьогодні з цією дівчиною. Це моя дружина Світлана.

Юрко Юрченко з дружиною Світланою, Facebook

Любов і кохання, як на мене, трошки різні речі, але невіддільні одна від одної. Любов — то основа всього. Це фундамент Світу, що створив Бог! Без Любові життя не складається. Це безмежна творча сила, і в музиці також на першому місці Любов, інакше б музики просто не було.

Ілля LETAY Резніков

Для хорошого побачення головне — правильна компанія. Якщо мені добре з людиною і цікаво, то не має значення, де ми будемо і що будемо робити. Хоча правильно організовані побачення — це круто! Люблю придумувати якісь приємні сюрпризи й радувати дружину. І вона теж доволі часто щось вигадує для мене.

У мене в житті було багато приємних моментів, пов’язаних із побаченнями. Наприклад, колись моя майбутня дружина повезла мене кататися на квадроциклах. Я був із зав'язаними очима й не знав, що буде, поки мене не посадили на квадроцикл. Це було весело!

Ілля Резніков на студії 211, Facebook

Мені важко описати любов, я можу тільки трохи торкнутися її у своїх піснях. Вона виражається в безлічі дрібниць, великих подій, вчинків. Можна тільки відповісти чи є вона, і відразу відчути, якщо її немає. На щастя, в моєму житті вона є.

Думаю, що любов дуже важлива, вона може зробити людину її кращої версією.