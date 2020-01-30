До Дня закоханих у Львові виступить "Друга Ріка"

Український рок-гурт вперше виступить у Львівській національній опері. Музиканти зіграють акустичні версії пісень з нового альбому "Піраміда" та свої головні хіти.

Коли: 10 лютого 2020 року

Де: Львівський театр опери та балету (пр. Свободи, 28)

Вартість квитків: від 340 грн, у продажу на Concert.ua

До Дня закоханих у Львові відбудеться унікальна подія – "Друга ріка" виступить з акустичним концертом у супроводі камерної симфонічної групи. Концерт проходитиме у Львівській національній опері, музиканти зіграють акустичні версії пісень з нового альбому "Піраміда" та головні хіти.

Цього вечора ви почуєте ніжні та чуттєві версії улюблених пісень. "Друга Ріка" ніби стишить свою течію під час акустичного концерту у Львові. Це буде романтично та неймовірно красиво. Тож запросіть близьку людину – ви точно запам’ятаєте цей вечір назавжди.

Дивитись відео Друга Ріка – Дотик (акустика):

Увесь 2019-й рік "Друга ріка" активно гастролювала. Група відіграла концерти не тільки по всій Україні, але й в Канаді та США. Музикантам аплодували Нью-Йорк, Чикаго, Міннеаполіс та інші великі міста. І от в лютому 2020 після гучного туру "Друга Ріка" зіграє тихий акустичний концерт для львівської публіки. Це варто того, щоб знову побачитись з улюбленим гуртом.