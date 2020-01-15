До Києва повертаються фолк-металісти Eluveitie

Рокери зі Швейцарії привезуть до України свій восьмий альбом.

14 квітня у київському клубі Atlas виступить швейцарська фолк-метал група Eluveitie. Музиканти презентують українській публіці свій восьмий студійний альбом Ategnatos, що вийшов минулого року.

Історія унікальної групи Eluveitie розпочалась 18 років тому, коли фронтмен та головний натхненник Крістіан "Хріґель" Ґланцман вирішив створити гурт, що зможе поєднати мелодійний дез-метал зі старовинними фолковими мелодіями. З того часу склад музикантів зазнав значних змін, проте Eluveitie залишились вірні своєму потужному звучанню та бажанню експерементувати з народними інструментами.

Окрім звичних гітар, ударних та скрипок, у своїх лайвах музиканти Eluveitie використовують волинки, флейти та арфу. Крім того, багато пісень гурту написані мертвою гальською мовою. Тож кожен концерт Eluveitie занурює глядачів у колоритну і оповиту містикою епоху кельтів.

Квитки на Eluveitie у Києві можна замовити на Concert.ua.