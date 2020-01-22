До Києва з концертом повертаються In Flames: 26 травня, ЦКМ НАУ

Культова дет-метал група з Швеції привезе до України альбом I, The Mask.

Коли: 26 травня 2020 року

Де: Центр культури та мистецтва НАУ (пр-т Космонавта Комарова, 1)

Квитки: у продажу з 24-го січня.

Велике шведське повернення – дет-металісти In Flames знову виступлять у Києві. Великий сольний концерт відбудеться 26 травня у Центрі культури і мистецтва НАУ. Квитки у продажу з 24-го січня на Concert.ua.

Востаннє In Flames приїжджали до України у 2019-му році у рамках туру на підтримку останнього на сьогодні альбому I, The Mask. На презентації в Києві гурт добряче роздав яскравого дет-металу, тож аби прихильники не встигли за ними засумувати, музиканти вирішили повторити гучне дійство навесні цього року.

In Flames – знаковий гурт не тільки для шведського, але й для світового дет-металу. Над зведенням і мастерингом 13-го студійного альбому I, The Mask працювала вражаюча команда: номінант на премію Греммі продюсер Говард Бенсон та її лауреати Кріс Лорд-Елджі та Тед Дженсен. Натхненням для альбому для фронтмена Андерса Фрідена стали його життя і світ, який постійно змінюється через неоднозначні події.

“Цей світ складний. Я дивлюся на своїх дітей і вони ростуть в середовищі, де все напружене та може вибухнути в буквальному сенсі. Те ж саме відбувається і з музикою. Мої минулі стосунки і ситуації, в яких мені довелося побувати – це ідеї та натхнення для моїх пісень, які з'явилися в певний момент мого життя”,

– Андерс Фріден, фронтмен In Flames.

Попри те, що зараз In Flames звучать спокійніше і зваженіше, за 30 років свого існування вони аж ніяк не втратили свою брутальність на енергію. Та й зрештою, вже у травні у цьому можна переконатись особисто.