До Києва з концертом повертаються Poets of the Fall

Після минулорічного виступу фіни пообіцяли повернутися до України – і стримали слово. Цього року вони привезуть до столиці шоу Ultraviolet.

Коли: 3 грудня 2020 року

Де: Bel etage (вул. Шота Руставелі, 16А)

Вартість квитків: від 1299 грн, у продажу на Concert.ua

Фінська рок-група Poets of the Fall повертається до України у рамках світового туру Ultraviolet. Концерт відбудеться у Києві 3 грудня у клубі Bel etage.

Ultraviolet – це ще й назва восьмого студійного альбому групи, що вийшов у жовтні 2018 року. Реліз тепло зустріли і музичні критики, і прихильники групи – як наслідок, він посів перші місця у фінських чартах. Наразі музиканти працюють над матеріалом для різних проектів і перебуває у світовому турі.

Дивитись відео Poets of the Fall – False Kings:

За 17 років існування Poets of the Fall записали вісім альбомів, що ставали платиновими та золотими. Група, що починалась як дует двох друзів, з часом перетворилась на яскраву зірку світової альтернативної сцени. Їхні пісні Late Goodbye та Sleep вже давно стали класикою. Тож не пропустіть чергову зустріч із Poets of the Fall.