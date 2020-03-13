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До Києва з концертом повертаються Poets of the Fall

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Poets of the Fall / Facebook

Після минулорічного виступу фіни пообіцяли повернутися до України – і стримали слово. Цього року вони привезуть до столиці шоу Ultraviolet.

Коли: 3 грудня 2020 року
Де: Bel etage (вул. Шота Руставелі, 16А)
Вартість квитків: від 1299 грн, у продажу на Concert.ua

Фінська рок-група Poets of the Fall повертається до України у рамках світового туру Ultraviolet. Концерт відбудеться у Києві 3 грудня у клубі Bel etage

Ultraviolet – це ще й назва восьмого студійного альбому групи, що вийшов у жовтні 2018 року. Реліз тепло зустріли і музичні критики, і прихильники групи – як наслідок, він посів перші місця у фінських чартах. Наразі музиканти працюють над матеріалом для різних проектів і перебуває у світовому турі.

Дивитись відео Poets of the Fall – False Kings:

За 17 років існування Poets of the Fall записали вісім альбомів, що ставали платиновими та золотими. Група, що починалась як дует двох друзів, з часом перетворилась на яскраву зірку світової альтернативної сцени. Їхні пісні Late Goodbye та Sleep вже давно стали класикою. Тож не пропустіть чергову зустріч із Poets of the Fall.

Теги: рок-музика Музика Новини Афіша Афіша Концерти
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