До лайнапу Atlas Weekend додалися ще два українські артисти

OY Sound System та Alina Pash виступатимуть на фестивалі 10 та 12 липня відповідно.

Коли: 7-12 липня 2020 року

Де: ВДНГ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Вартість: від 1300 грн, у продажу на Concert.ua

Фестиваль Atlas Weekend продовжує оголошувати нові імена у своєму лайнапі. До вже відомого переліку українських артистів, що цьогоріч вийдуть на сцену фесту, додались хіп-хоп співачка Alina Pash (12 липня) та інді-електронний дует OY Sound System (10 липня).

Alina Pash – закарпатська хіп-хоп артистка, що буквально вистрілила із дебютним синглом Bitanga. Минулого року співачка випустила перший повноформатний реліз, що фактично складається з двох частин: альбому Pintea: Gory, записаного в етно-стилі і присвяченого рідному селу, і альбому Pintea: Misto в електронному та стилі хіп-хоп, натхненням для якого став Київ. Стиль та манера виконання Аліни Паш, змішані тексти і цікаві музичні прийоми не залишать байдужими жодного бітангу чи босорканю.

Дивитись відео Alina Pash – Bitanga:

Творчість OY Sound System – це потужний мікс традиційних українських мотивів з електронною музикою, дабстепом, роком та реггі. Проєкт був заснований братами Тарасом і Марком Галаневичами – (останній – вокаліст етно-хаос групи Dakha Brakha), згодом до них доєдналась вокалістка Вікторія Родько. Екстравагантні та іронічні, серйозні та запальні – вони створюють ідеальний саундтрек для нестримних фестивальних танців.

Дивитись відео OY Sound System – Don't Be Sorry:

Atlas Weekend 2020 відбудеться у Києві на території ВДНГ з 7-го по 12-е липня. Серед вже оголошених артистів – Placebo, Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit, Tom Grennan, Of Monsters And Men, Within Temptation, Guano Apes, Tom Walker та інші.