До України повертаються Pendulum

Австралійський d’n’b гурт зіграє фестивальний DJ-сет.

Фестиваль Atlas Weekend оголосив нового артиста у лайнапі — австралійську драм-н-бейс групу Pendulum. Проте до Києва вони цьогоріч завітають не з повноцінним лайвом, як це було минулого разу, а з DJ-сетом.

Зрештою, останній студійний альбом гурту Immersion вийшов аж у 2010-му році, після чого гурт видав лише декілька синглів. Проте протягом усієї кар'єри Pendulum робив ремікси на композиції інших виконавців — The Prodigy, Led Zeppelin, Linkin Park, Coldplay, Metallica. Найсвіжіший реліз гурту — збірник реміксів The Reworks 2018-го року.

Atlas Weekend 2020 відбудеться у Києві на території ВДНГ з 7-го по 12-е липня. На сьогодні фестиваль вже оголосив кількох учасників. Серед них — Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit та інші.

Квитки та абонементи на фестиваль можна придбати на Concert.ua.