До України вперше приїдуть королі американського горору Ice Nine Kills: 27 травня, Bel etage

До Києва бостонські металкор-музиканти завітають в рамках масштабного The American Nightmare Tour.

Коли: 27 травня, 19:00

Де: Bel etage (вул. Шота Руставелі, 16А)

Вартість: від 899 грн, у продажу на Concert.ua

Відомий американський металкор гурт Ice Nine Kills оголосили дату та місце свого першого українського концерту — Київ, 27 травня, клуб Bel etage. До нас музиканти привезуть свій найсвіжіший реліз — п’ятий студійний альбом The Silver Scream.

Натхненням під час запису The Silver Scream — так само, як і для попередніх альбомів гурту — стали різноманітні фільми жахів: "П’ятниця, 13", "Техаська різанина бензопилою", "Жах на вулиці в’язів" тощо. Реліз високо оцінили музичні критики та прихильники Ice Nine Kills — The Silver Scream увійшов у п’ятірку одразу двох чартів Billboard: Top Hard Rock Albums та Top Rock Albums.

Хто такі Ice Nine Kills?Ice Nine Kills — американська металкор-група з Бостона, що була сформована у 200-му році. Назва походить від вигаданої речовини ice-nine з науково-фантастичного роману Курта Воннегута "Колиска для кішки". Спочатку музичний стиль гурту скоріше був схожим на ска-панк, проте згодом Ice Nine Kills все далі заглиблювались у важку музику.

На сьогодні гурт випустив п’ять студійних альбомів: Last Chance to Make Amends, Safe Is Just a Shadow, The Predator Becomes the Prey, Every Trick in the Book та The Silver Scream.