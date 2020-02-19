"Друга Ріка" зіграє унікальний концерт до 15-річчя свого найхітовішого альбому

Саме до альбому "Рекорди" увійшли такі хіти групи, як "Так мало тут тебе", "П'ю з твоїх долонь", "Три хвилини", "Відчиняй" та інші. І музиканти обіцяють зіграти його повністю!

Коли: 7 березня 2020 року

Де: Atlas (вул. Січових стрільців, 37-41)

Вартість квитків: від 500 грн, у продажу на Concert.ua

Музиканти української рок-групи "Друга Ріка" вирішили із розмахом відсвяткувати 15-ту річницю свого найважливішого альбому "Рекорди". 7 березня група зіграє спеціальний концерт, під час якого чимало пісень з цього альбому будуть зіграні вперше за багато років.

"За кількістю хітів "Рекорди" можуть посперечатися хіба шо з "Пірамідою". Але якщо про останній альбом — слово за часом, то хіти "Рекордів" уже є довгожителями. Вони залишаються актуальними протягом 15 років, і жоден концерт без них не обходиться", - говорить фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин. І обіцяє – під час цього по-справжньому унікального концерту музиканти зіграють всі пісні з альбому.

Слухати Друга Ріка – Так мало тут тебе:

"Так мало тут тебе", "П'ю з твоїх долонь", "Три хвилини", "Відчиняй" — вони були настільки форматними та радійними, що затьмарили більш концептуальні й непрості. "Сам собі острів", "Шоу", "Падали" та "Секс на драйв", дуже рідко виконувалися, бо на той час були складними, як для виконання, так і для сприйняття. Це пісні "другої хвилі". Вони набагато повільніше оселяються в серці чи голові, тому засвоюються організмом на рівні нового рефлексу. Це і є та справжня, хоч для пересічного слухача — інша, "Друга Ріка"

- Валерій Харчишин.

Слухати Друга Ріка – Рекорди:

Третій альбом групи "Друга Ріка" – "Рекорди" вийшов 25 квітня 2005 року. Диск став "золотим", а сингл "Так мало тут тебе" 32 тижні протримався на головних позиціях в українських хіт-парадах. Платівка була абсолютним лідером за кількістю хітових композицій, а також першою офіційною роботою гурту з клавішником Сергієм "Шурою" Герою.

Треклист Друга Ріка – Рекорди: