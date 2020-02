Дует Seafret випустив танцювальний поп-хіт

Інді-музиканти здивували прихильників чіпким танцювальним треком, що відрізняється від усього попереднього матеріалу групи.

Коли: 24 травня 2020 року

Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 760 грн, у продажу на Concert.ua

Британський інді-поп дует Seafret днями презентував новий сингл Magnetic. Нова пісня чудово ілюструє здатність музикантів створювати гіпнотичні поп-хіти. Відео на пісню створив давній товариш гурту режисер Стюарт Александр. Magnetic – останній синг напередодні виходу довгоочікуваного альбому Most Of Us Are Strangers, що побачить світ вже 13 березня.

Ми хотіли б, щоб під цей альбом люди могли танцювати. Magnetic – саме такий трек. Нам було дуже весело записувати цю пісню – ми всі показували один одному наші найкращі танцювальні рухи. Ця пісня сильно відрізняється від того, що ми створювали раніше, проте ми не боїмось нових стилей. Якщо це змушує нас відчувати себе добре, чому б і ні?

– розповідають про трек музиканти.

Дивитись відео Seafret – Magnetic:

Вже зараз вокаліст Джек Седман та гітарист Гаррі Дрейпер перебувають у масштабному європейському турі на підтримку майбутнього релізу. У його рамках повернуться музиканти з сольником і до України – вже 24 травня Seafret виступлять у київському Caribbean Club.