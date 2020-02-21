Джамала зіграє камерний концерт "для своїх"

Нова концертна програма названа на честь нового альбому дуетних композицій, який співачка презентувала сьогодні.

Коли: 11 квітня 2020 року

Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 790 грн, у продажу на Concert.ua

Після масштабного туру на часть 10-річчя творчості одна з кращих українських співачок Джамала вирішила зустрітись із своїми прихильниками у більш інтимній обстановці. Камерний концерт переможиці Євробачення 2016 відбудеться навесні, 11 квітня, у київському Caribbean Club. Квитки вже у продажу.

Виступатиме Джамала із новою концертною програмою "для своїх", яка, за словами організаторів, є ідеальним саундтреком для романтичного побачення. "Свої" – це й назва презентованої сьогодні платівки, до якої увійшли записані у співпраці з іншими популярними артистами треки. Зокрема дуетні композиції з гуртом Cape Cod, реперкою Alyona Alyona, виконавцями Jah Khalib, Дмитром Авксентьєвим, Morphom, The Erised, Vanek Foundation, ДахаБраха, Pianoбой і колективом Бумбокс.

Чули? Джамала презентувала новий альбом, записаний з відомими артистами

Слухайте новий альбом Джамали – Свої:

"Ця збірка – результат моєї роботи з виконавцями, аранжувальниками, саундпродюсерами, яким я симпатизую і яких можу назвати "своїми". У кожної композиції на цій платівці своя цікава історія створення, але всіх їх об'єднує одне – вони створювалися швидко і легко. Це тому, що з кожним з цих музикантів у нас знаходилися спільні теми і збігалися музичні смаки. Всі ці колаборації були зроблені в ім'я творчості, в них відчувається легкість і спільність світоглядів", – пояснила Джамала.