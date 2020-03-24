Джамала зіграє онлайн-концерт під час карантину

Вже кілька днів співачка "розігрівається" каверами на хіти інших виконавців – і ось сьогодні нарешті вона виконає онлайн улюблені композиції своїх прихильників.

Коли: 11 квітня 2020 року

Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 790 грн, у продажу на Concert.ua

Вже сьогодні, 24 березня, о 19:00 співачка Джамала потішить прихильників "карантинним" онлайн-концертом. Трансляція відбудеться на Instagram-сторінці артистки. За її словами, сьогодні вона виконуватиме композиції, про які найбільше просили фани.

Саме в ці непрості моменти хочеться ділитися з вами позитивною енергією та пісням, які я писала в різні моменти мого творчого шляху. Я вже вибрала треклист. Одразу скажу, що заспівати все неможливо, але буду намагатися ділитися з вами музикою та яскравими емоціями. Дуже хочеться, щоб ми всі швидко побороли цей вірус. Залишайтесь вдома, дотримуйтесь дисципліни.

– Джамала

Наразі Джамала, вагітна вже вдруге, знаходиться вдома в ізоляції, проте не забуває про своїх прихильників і тішить їх каверами на пісні інших виконавців. "Що можуть робити музиканти під час карантину? Грати музику, яка надихає", – стверджує співачка. Зокрема, вона вже виклала у соцмережі кавер на саундтрек до останнього фільму легендарної "Бондіани" No Time to Die Біллі Айліш.

Дивитись Джамала – No Time to Die:

"Всі ми пов’язані, всі ми у колі, всі ми залежимо одне від одного, бажаємо ми того чи ні. Нам залишається не втрачати позитив!" – підписала Джамала свій кавер на пісню Post Malone – Circles.

Дивитись Джамала – Circles:

Третій кавер співачка записала на пісню Beyoncе з мультфільму "Король Лев" – і вперше заспівала мовою суахілі. "Найкраще, що можемо зараз зробити – повірити в чудеса! В цій пісня дуже глибокі слова. Вона про те, що коли ми прокинемося і втратимо надію, ми обов’язково знайдемо друга. І скажемо йому: "я обов’язково побачу тебе ще", – написала Джамала.

Дивитись Джамала – Otherside:

А вже 11 квітня у київському Caribbean Club переможниця Євробачення 2016 влаштує живий камерний концерт "для своїх". "Свої" – це й назва платівки, до якої увійшли записані у співпраці з іншими популярними артистами треки. Зокрема дуетні композиції з гуртом Cape Cod, реперкою Alyona Alyona, виконавцями Jah Khalib, Дмитром Авксентьєвим, Morphom, The Erised, Vanek Foundation, ДахаБраха, Pianoбой і колективом Бумбокс.