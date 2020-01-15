Джо Бонамасса записує альбом на легендарній студії Abbey Road — фото

Блюзмен працює над новими піснями разом із гітаристом Берні Марсденом.

Один з найкращих світових блюзових гітаристів Джо Бонамасса підтвердив запис нового альбому. Музикант поділився декількома світлинами з лондонської студії Abbey Road.



Джо Бонамасса на студії Abbey Road, фото — Joe Bonamassa, Instagram

Деталі запису та дата реліза нового альбому американського блюзмена поки не розголошують. Проте зі світлин зрозуміло, що продюсером запису став Кевін Ширлі, що вже багато років працює із Джо Бонамассою. Крім того, до процесу доєднався британський гітарист та учасник гурту Whitesnake Берні Марсден.



Берні Марсден на студії Abbey Road, фото — Joe Bonamassa, Instagram

Зараз у дискографії музиканта більш ніж 30 альбомів — як студійних, так і концертних записів. Джо почав виступати на публіці змалечку, а коли йому було 12 років, його запросив на розігрів у тур легендарний Бі Бі Кінг. Та й взагалі все життя Джо Бонамасса працював з дійсно великими музикантами — Бадді Гаєм, Еріком Клептоном, Джоном Лордом й іншими, аж поки сам не став справжньою легендою блюзу. І ніщо у світі гітарист не любить більше за живі виступи, тож грає щорічно більш ніж 150 шоу на майданчиках по всьому світу — від американських блюзових клубів до лондонського Альберт-холлу.

А вже навесні найкращий блюзовий гітарист у світі вперше приїде до Києва. Єдиний концерт Джо Бонамасса відбудеться у Палаці "Україна" 20 травня. До нас музикант привезе спеціальну програму із улюблених хітів та композицій з останніх альбомів.

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