Editors презентували метафоричне відео на нову пісню

Магічна гра світла та темряви, лаконічні образи від давнього графічного дизайнера групи Рахі Резвані.

Коли: 1 квітня 2020 року

Де: StereoPlaza (п-т Лобановського, 119)

Вартість квитків: від 1200 грн, у продажу на Concert.ua

Британська рок-група Editors випустила відео на одну з нових пісень збірника Black Gold. Режисером візуалізації Upside Down став Рахі Резвані – фотограф та графічний дизайнер, з яким вже давно співпрацюють музиканти. Саме він відповідальний за візуальний образ Editors у останні роки.

Дивитись відео Editors – Upside Down:

Рахі Резвані – нідерландський фотограф та режисер іранського походження, що працював з перформеркою Мариною Абрамович, Нідерландським театром танцю, безліччю модних домів та брендів. Його співпраця з Editors розпочалась більше п’яти років тому з відео на пісню No Harm. Сьогодні Резвані для Editors – як Антон Корбайн для Depeche Mode. Він не тільки зняв для групи кілька відео та створив обкладинки для синглів та альбомів, але й фактично у багато чому відповідає за візуальну складову творчості. До речі, обкладинка альбому Violence (2018) авторства Рахі Резвані, отримала нагороду Best Art Vinyl.

Збірник Black Gold: Best of Editors вийшов у жовтні минулого року. До нього увійшли найкращі пісні з шести студійних альбомів групи та три нові композиції, зокрема і Upside Down. До речі, відео на одну з нових пісень, а саме Frankenstein, знімали в Україні.

Дивитись відео Editors – Frankenstein:

За словами музикантів, пісні для компіляції вони обирали не йдучи на поводу у власних уподобань. "Це наш найпрактичніший альбом. Усі інші наші записи дуже егоїстичні. Для нас головне задоволення — процес створення альбому, його реліз — це вже чиста поблажливість. Ми просто робимо саме те, що хочемо. Але не цього разу. Цього разу все обертається навколо слухача", — каже фронтмен Том Сміт.

Зараз гурт знаходиться у турі на підтримку свого збірника Black Gold: Best of Editors. Завітають вони і до України – почути найкращі пісні з усіх альбомів Editors можна буде 1 квітня 2020 року у Києві зі сцени Stereo Plaza.