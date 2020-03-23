Економічні наслідки епідемії: чому музична індустрія не виживе без підтримки держави

Для організаторів масових подій – мова в першу чергу про музичну індустрію – настали важкі часи. Асоціації по всьому світу звертаються до своїх урядів, аби ті допомогли бізнесу впоратись із кризою.

Через світову пандемію коронавірусу COVID-19 у ряді країн введені безпрецедентні обмеження. Мова про закриття цілих напрямків пересування, заборону проведення масових подій – ба більше, оголошення надзвичайного стану у деяких містах, регіонах та країнах.

На кілька місяців світова музична індустрія опинилась у нокдауні – і підвестись на ноги після нього зможуть далеко не всі. Тож концертні асоціації багатьох країн вже зараз звертаються до своїх урядів, аби ті передбачили фінансову підтримку для бізнесу. За даними профільного музичного видання IQ Magazine, за допомогою вже звернулись організації промоутерів Австралії, Болгарії, Канади, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та Великобританії.

Німеччина

Уряд Німеччини вже заклав 550 мільярдів євро фінансової допомоги, призначеної для творчих галузей та іншого німецького бізнесу. У свою чергу Deutscher Musikrat (DMR) також наголошує на необхідності підтримки для фрілансерів.

DMR вимагає базового доходу в розмірі 1000 євро для всіх позаштатних співробітників творчої індустрії протягом шести місяців. У зв’язку із вжитими заходами та обмеженнями, доходи позаштатних працівників музичної індустрії стрімко знижуються, а витрати продовжують зростати. Зважаючи на середній дохід таких працівників, вони не мають резервних заощаджень. Тож важливо, аби допомога була надана якнайшвидше і без тяганини,

– говорить професор Крістіан Хеппнер, генеральний секретар DMR.

Федеральна асоціація концертної та івент-індустрії (BDKV) вже розпочала консультаційні перемовини із урядом Німеччини щодо заходів, необхідних "для придушення економічних наслідків коронавірусу", включаючи підвищення гнучкості надбавки на короткий час, введення підтримки податкової ліквідності для компаній, створення умов для полегшення доступу для кредитування та додаткових спеціальних програм.

Mercedes-Benz Аrenа, Берлін

Однак асоціація констатує, що заходи "не в належній мірі компенсують втрату доходу внаслідок подій, які були скасовані протягом декількох тижнів, і, перш за все, попередніх витрат на заплановані концерти та гастролі, в які вже інвестовано". Тому BDKV також пропонує створити ще один надзвичайний державний фонд підтримки постачальників послуг у галузі подій; подовжити термін, протягом якого організатори можуть перенести подію до того, як потрібно повернути квитки, а також дозволити відшкодовувати покупцям квитки на скасовані події ваучерами на оригінальну вартість квитка.

Великобританія

Концертна індустрія щорічно приносить британській економіці близько 5,2 млрд фунтів на рік і надає понад 190 000 робочих місць. Наразі уряд країни і досі не видав чіткої заборони на проведення масових заходів – лише рекомендації щодо скасування масових зібрань та обмеження відвідувань клубів та концертних майданчиків.

Уряд повинен уточнити, чи буде офіційна заборона, коли це набуде чинності, на які місця та події впливатиме і як довго подібні заходи будуть вживатися,

– констатує Том Кіль, виконуючий обов'язки генерального директора UK Music.

Зокрема, асоціація просить врахувати уряд, що 72% працівників музичної індустрії є самозайнятими, – і вони потребують допомоги, вказівок та зрозумілості з боку держави. Пропонується прийняти "відпустку" від ПДВ, що дозволить компаніям відкладати платежі та потенційно забезпечити грошовий потік, розробити схему компенсацій та підтримки, дати право на отримання грантів та позик для всіх музичних підприємств і продовжити період відшкодування вартості квитків на скасовані події.

Альберт-Холл, Лондон

Інша важлива складова – музичні майданчики. Організація Music Venue Trust (MVT) опублікувала відкритий лист до прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, у якому вимагає законодавчого закріплення закриття майданчиків через спалах коронавірусу, щоб полегшити страхові вимоги; скасувати запланований урядом Festival of Britain 2022 та перенаправити закладені на нього 120 мільйонів фунтів стерлінгів на фонд допомоги культурній інфраструктурі, який надасть фінансування місцевим музичним майданчикам, театрам, мистецьким центрам та іншим соціальним та культурним просторам, змушеним закритися через коронавірус.

Нідерланди

Уряд країни вже виділив близько 20 млрд. євро на підтримку компаній та самозайнятих та визнав культурний сектор таким, що зазнав найважчих ударів наслідок карантину. Зокрема згідно прийнятого пакету допомоги, уряд платитиме 90% зарплати працівникам компаній, які очікують 20% зниження обороту, та допомог у розмірі 4 тис. євро для підприємців, які безпосередньо постраждали через заходи, спрямовані на недопущення поширення вірусу.

Самозайняті працівники галузі при цьому отримують відстрочку податків та зниження витрат на відшкодування майже до 0% та можливість отримати державну позику до 150 млн. євро.

Канада

За оцінками Canadian Live Music Association (CLMA), понад 36% її членів зупинять роботу протягом наступних чотирьох тижнів, "інші звільнять приблизно 76% від своєї робочої сили". На сьогодні внесок концертної індустрії у ВВП Канади складає близько 3,8 мільярда євро, у ній задіяно близько 72 000 людей.

La Maison Symphonique, Монреаль

Уряд Канади прийняв федеральний пакет допомоги, спрямованої в першу чергу на підтримку самозайнятих та позаштатних працівників індустрії, малого бізнесу та артистів. Зокрема план передбачає екстрену допомогу до 900 доларів (478 євро) щотижня на 15 тижнів у якості підтримки доходу працівників на час їхньої домашньої самоізоляції; загальний бюджет екстреної допомоги 2,7 млрд. євро на підтримку працівників, які не мають страхування у разі безробіття; 10% субсидії заробітної плати для малого бізнесу протягом наступних 90 днів – максимум 731 євро на одного працівника та 13,285 євро на роботодавця; збільшення кредиту для малого, середнього та великого канадського бізнесу.

Зі свого боку CLMA рекомендує уряду також прийняти масштабний компенсаційний фонд для концертних та фестивальних продюсерів та податкові пільги для всіх учасників концертної галузі.

Австралія

У асоціації промоутерів Live Performance Australia (LPA) прогнозують втрату півмільярда доларів доходу та тисячі робочих місць вже протягом найближчих трьох місяців. "Сьогодні ми закликаємо уряд взяти на себе зобов’язання, інакше це остання завіса для австралійської індустрії, яка сприяла розвитку покоління місцевих та глобальних талантів. Нам потрібен комплексний пакет підтримки для того, щоб наші компанії виживали, і наша галузь була в найкращому становищі, яке воно може бути, коли можна відновити діяльність", – говорить виконавчий директор LPA Евелін Річардсон.

Австралійська опера, Сідней

Всебічний пакет підтримки з питань надзвичайних ситуацій, запропонований до розгляду LPA, передбачає 413 мільйонів євро бюджетних інвестицій у галузь. Зокрема мова йде про субсидіювання заробітної плати працівникам галузі, які більше не мають значної роботи через обмеження масових заходів, та бізнес-кредити з нульовою відсотковою ставкою на п’ять років. "Реально ми дивимося на три-шість місяців падіння перед будь-якою фазою відновлення", – каже Річардсон.