Електронний дует Sofi Tukker випустив нове мрійливе відео

Головну роль у кліпі на пісню Ringless виконала близька подруга та дизайнер гурту Аманда Гуге.

Коли: 27 квітня 2020 року

Де: Bel etage (вул. Шота Руставелі, 16А)

Вартість квитків: від 990 грн, у продажу на Concert.ua

Американський електронний дует Sofi Tukker представили своє нове відео на пісню Ringless з ЕР Dancing on the People (2019). Режисером кліпу став Тейлор Тупі, а головні ролі виконали сестри Гуге, одна з яких, Аманда, є дизайнером та близькою подругою гурту.

Дивитись офіційне відео Sofi Tukker – Ringless:

"Відео Ringless – захоплюючий відхід для нас. Як правило, ми присутні у всіх наших відео, проте для Ringless ми знайшли двох дивовижних художників – нашого дизайнера Аманду Гуге та фільмейкера Тейлора Тупі. Це було захоплююче – спостерігати, як інші творять у світі, створеному нашою піснею. Аманда – ідеальний головний герой у мрійливому, потойбічному світі Ringless. І ми закохані у те, що вони створили", – поділилась враженнями група.

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Sofi Tukker — американський електронний дует, що складається зі співачки Софі Хоулі-Уелд та хаус-діджея Такера Халперна. За свою музичну кар'єру гурт був двічі номінований на Греммі. Дебютна платівка дуету Treehouse вийшла у 2018-му році.