Електронний дует Sofi Tukker виступить у Києві влітку

Колектив не зможе приїхати до України у квітні, проте київський концерт – один з небагатьох, які музикантам вдалось перенести на іншу дату.

Коли: 4 липня 2020 року

Де: Bel etage (вул. Шота Руставелі, 16А)

Вартість квитків: від 990 грн, у продажу на Concert.ua

Через світову пандемію коронавірусу та прийняті у зв’язку із цим обмеження на проведення масових заходів американський дует Sofi Tukker скасував майже увесь свій світовий тур. Тож музиканти не зможуть виступити у Києві 27 квітня, як це було заплановано.

На щастя, на цьому погані новини для українських прихильників запальних музикантів завершуються – київський концерт один з небагатьох, для яких артисти змогли погодити нову дату. Тож Sofi Tukker обов’язково приїдуть до нас, але влітку – 4 липня цього року. Місце події залишається незмінним – клуб Bel etage, усі раніше придбані квитки – дійсні.

Найбільший прояв любові сьогодні – не бути разом фізично. На жаль – і ми впевнені, це не стане для вас сюрпризом – це значить, що ми скасуємо наш весняний тур. Ми вбиті горем, але також віримо, що це зробить нас сильнішими у довгостроковій перспективі. Ми будемо разом, як тільки зможемо. Любимо вас. Піклуйтесь про себе. І залишайтесь вдома!

– Софі Хоулі-Уелд та Такер Халперн.

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Проте Софі та Такер нагадують, що попри скасування та перенесення концертів вони увесь цей час будуть зі своїми прихильниками. Кожного дня о 19:00 за київським часом невгамовний дует грає діджей-сети прямо зі своєї вітальні. Тож якщо ви засумуєте у ізоляції – підписуйтесь на Sofi Tukker у Facebook та Instagram. Ці двоє точно знають рецепт вдалої вечірки на карантині.