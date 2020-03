Enter Shikari повертаються до України із новим альбомом

Концертом у Львові британці відкриють тур на підтримку свого шостого студійника. Квитки надійдуть до продажу у п’ятницю.

Британський пост-хардкор гурт Enter Shikari оголосив дати виступів на осінь та зиму на підтримку альбому Nothing is True & Everything is Possible, що має вийти вже 17 квітня цього року. Українські прихильники рокерів можуть радіти, адже саме двома концертами у нашій країні музиканти відкриють масштабний тур. Квитки у продажу – з 27 березня.

1 жовтня – Львів, Fest Republic;

2 жовтня – Київ, Bingo Club.

Enter Shikari – тур осінь/зима 2020

Здається, це дуже дивний час, аби оголосити тур. Проте ці колеса вже крутились, коли все загострилось. До того ж, нам усім прямо зараз потрібно на щось з нетерпінням очікувати. Сподіваємось, наприкінці року все повернеться до певного ступеню нормальності – і ми відсвяткуємо вихід нашого нового альбому на належному рівні та презентуємо його наживо. Цей тур буде дуже особливим.

– Роу Рейнольдс, фронтмен Enter Shikari

Як відомо, наразі група готується до релізу свого шостого студійного альбому Nothing is True & Everything is Possible. Спродюсував майбутній реліз фронтмен Роу Рейнольдс. Днями Enter Shikari презентували трек T.I.N.A. (There Is No Alternative) – третього синглу з майбутнього альбому.

Слухати нову пісню Enter Shikari – T.I.N.A.:

There Is No Alternative – це мантра, яку ми чуємо від багатьох, хто займає впливові посади, як спосіб зупинити будь-які спроби переосмислення того, як ми організовуємо наше суспільство. Ми живемо у безпрецедентний час, де загроза катастрофічної зміни клімату і сьогоднішня епідемія Covid-19 доводять, що настав час для великого, вільного та широкого мислення. Ми віримо, що гуманність може зробити багато хорошого. Ми повинні подумати про те, що є можливим. Ми просимо приєднатися до розмови, а не вбивати її.

– коментує Рейнольдс.

Enter Shikari – група, яка від релізу до релізу лише підвищує свій статус. Вони вже мають своє місце у Топ-10 кращих альбомів, мільйони переглядів та прослуховувань, колосальні розпродажі квитків по всьому світу та численні нагороди. Минулого року вони отримали звання кращого британського гурту від Rocksound з найкращим альбомом від Kerrang! для The Spark в номінаціях 2018 року.