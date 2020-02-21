Етно-хаос група ДахаБраха презентує у Києві новий альбом

Кілька нових пісень групи ви можете почути вже зараз – музиканти виконали їх у ефірі легендарної американської радіостанції KEXP.

Коли: 26 листопада 2020 року

Де: МЦКМ (Жовтневий палац), Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість квитків: від 390 грн, у продажу на Concert.ua

Один з найвідоміших у світі українських гуртів ДахаБраха виступить у Києві з великим сольним концертом. Етно-хаос група, що наразі за кордоном виступає чи не частіше, ніж в Україні, планує найближчим часом видати новий альбом – саме нові композиції з нього та вже відомі і улюблені пісні звучатимуть 26 листопада зі сцени Жовтневого палацу.

Знали? DakhaBrakha виступить на Atlas Weekend

Доречі, нещодавно відома американська радіостанція KEXP опублікувала новий виступ ДахаБраха. Музиканти вже втретє завітали до ефіру легендарного радіо – жоден інший український виконавець не зможе похизуватись цим здобутком. Цього разу етно-хаос група виконали чотири треки: "Пливе Човен", "Хима", "Ладо" та "I’ve Boarded The Wrong Plane". Лише одну з них – "Пливе Човен" – прихильники чули раніше у саундтрекові до фільму "Вулкан" Романа Бондарчука. А ось три інші композиції вийдуть у новому альбомі, який гурт планує випустити 2020 року.

Дивитись відео DakhaBrakha – Live on KEXP:

DakhaBrakha – український музичний етно-гурт, художнім керівником якого є театральний драматург Влад Троїцький. Учасники колективу Марко Галаневич, Ніна Гаранецька, Ірина Коваленко та Олена Цибульська визначають свій стиль як етно-хаос – через "хаотичне" поєднання різних етнічних складових. DakhaBrakha використовує українські народні пісні, записані самими музикантами та їхніми колегами-фольклористами у експедиціях різними регіонами України. Автентичне виконання пісень поєднується із інструментами з різних куточків світу.

Наразі у дискографії DakhaBrakha налічується п’ять студійних альбомів. Вони – найвідоміша і найгастролююча за кордоном українська група. Їх пісня "Шо з-под дуба" стала саундтреком до американського серіалу "Фарго" та комерційної реклами бренда Девіда Бекхема. Завдяки DakhaBrakha про український фольклор дізнались у всіх куточках світу – від фестивалів Glastonbury у Великій Британії та Sziget в Угорщині до Bonnaroo у США та WOMADelaide festival в Австралії.