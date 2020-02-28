Етно-хаос група ДахаБраха стала лауреатом Шевченківської премії 2020

Музиканти стали першими представниками актуальної музичної поп-культури, хто отримав найпрестижнішу культурну премію України.

Коли: 26 листопада 2020 року

Де: МЦКМ (Жовтневий палац), Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість квитків: від 390 грн, у продажу на Concert.ua

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка назвав імена лауреатів 2020 року. Серед переможців зокрема – українська етно-хаос група ДахаБраха з альбомом "Шлях".

Давненько ми не отримували стільки щиросердних привітань. Звичайно, ми щасливі, і дякуємо усім, хто був поруч, хто вірив, любив і слухав нас. Особлива приємність бути в одному ряду з неймовірно талановитими українськими митцями. Це дуже почесно! Тарасе Григоровичу, ми не підведемо!

– відреагували на премію самі музиканти.

Слухати альбом ДахаБраха – Шлях:

Також лауреатами премії стали Маріанна Кіяновська з книгою поезій "Бабин Яр. Голосами", Тарас Прохасько зі збіркою есеїв "Так, але…", воєнна кореспондентка Євгенія Подобна з книгою "Дівчата зрізають коси", Олександр Глядєлов з мистецьким проєктом "Карусель", Влад Троїцький, Роман Григорів та Ілля Разумейко з оперою-реквіємом "Йов".

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"Ми намагаємося зробити премію такою, яка б визначала перспективні тренди. Всі цьогорічні лауреати — енергетичні та сучасні, новаторські, відповідають баченню Тараса Шевченка як брендоутворюючого фактора", — говорить голова комітету премії імені Тараса Шевченка Юрій Макаров.

До речі, восени ви зможете почути ДахуБраху наживо – 26 листопада у Жовтневому палаці музиканти, яких наразі за кордоном можна побачити чи не частіше, ніж в Україні, презентують свій новий альбом.

DakhaBrakha

– український музичний етно-гурт, художнім керівником якого є театральний драматург Влад Троїцький. Учасники колективу Марко Галаневич, Ніна Гаранецька, Ірина Коваленко та Олена Цибульська визначають свій стиль як етно-хаос – через "хаотичне" поєднання різних етнічних складових. DakhaBrakha використовує українські народні пісні, записані самими музикантами та їхніми колегами-фольклористами у експедиціях різними регіонами України. Автентичне виконання пісень поєднується із інструментами з різних куточків світу.

Наразі у дискографії DakhaBrakha налічується п’ять студійних альбомів. Вони – найвідоміша і найгастролююча за кордоном українська група. Їх пісня "Шо з-под дуба" стала саундтреком до американського серіалу "Фарго" та комерційної реклами бренда Девіда Бекхема. Завдяки DakhaBrakha про український фольклор дізнались у всіх куточках світу – від фестивалів Glastonbury у Великій Британії та Sziget в Угорщині до Bonnaroo у США та WOMADelaide festival в Австралії.