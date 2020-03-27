Етно-хаос група ДахаБраха випустила новий альбом

Неспокійні часи карантину не завадили цьогорічним лауреата Шевченківської премії презентувати свій сьомий студійний реліз.

Коли: 26 листопада 2020 року

Де: МЦКМ (Жовтневий палац), Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість квитків: від 390 грн, у продажу на Concert.ua

"Звичайно ми думали, що презентуємо новий альбом в бiльш звичнiй та спокiйнiй атмосферi, але навiть карантин нiяким чином не завадить нарештi представити цей матерiал у повному обсязi", – днями звернулись музиканти українського етно-хаос гурту ДахаБраха до своїх прихильників. І дотримались слова: 27 березня група презентувала свій новий студійний альбом Alambari, записаний у Бразилії. Послухати його ви можете прямо зараз.

Слухати DakhaBrakha – Alambari:

Колись, у мандрах матеріалом попереднього альбому "Шлях" нам вдалося заїхати в Київську, Вінницьку, Полтавську, Житомирську, Рівненську, Луганську області, Крим… Але наша країна така величезна, що всю її одним махом не об’їдеш. Більше того, якщо не обмежуватися лише її кордонами, пам’ятаємо про Австралію, Нову Зеландію, Францію, Америку, Бразилію та ще десятки інших, менш відомих країн. Alambari – наша бразильска зупинка на цьому маршрутi. I, хоча в цьому матерiалi немає суто бразильскої автентики, хтозна як територія та мiсцевiсть вплинули на нас пiд час запису. Отже, наша подорож триває!

– ДахаБраха

Знали? Етно-хаос група ДахаБраха стала лауреатом Шевченківської премії 2020

До речі, за вищезгаданий попередній альбом "Шлях" група цьогоріч стала лауреатом Шевченківської премії. Таким чином музиканти стали першими представниками актуальної музичної поп-культури, хто отримав найпрестижнішу культурну нагороду в Україні. А ось наживо новий альбом почуємо вже восени – 26 листопада у київському Жовтневому палаці ДахаБраха презентуватиме свій новий альбом Alambari.

Обкладинка альбому DakhaBrakha – Alambari

Треклист DakhaBrakha – Alambari: