Фестиваль Atlas Weekend назвав ще двох учасників

Мультиплатиновий шотландський співак та австралійські поп-рокери вперше приїдуть до України.

Коли: 7-12 липня 2020 року

Де: ВДНГ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Вартість: від 3200 грн, у продажу на Concert.ua

Найбільший музичний фестиваль України Atlas Weekend 2020 продовжує відкривати нові імена у лайнапі. Отже, цьогоріч до Києва вперше приїдуть шотландський інді-співак Tom Walker та австралійська поп-рок група Vancouver Sleep Clinic. До речі, на Тома Волкера українські слухачі чекали минулого року – музикант мав виступити на фестивалі, проте через форс-мажорні обставини скасував частину свого американського туру та виступ на Atlas Weekend.

Tom Walker став популярним після виходу треку Leave a Light On у 2017. Трек став платиновим одразу у шести країнах Європи і двічі платиновою в Італії та Швейцарії. У 2019 році Вокер отримав премію за прорив року Brit Awards 2019. Його дебютний альбом What a Time to Be Alive вийшов навесні 2019-го – і теж отримав платиновий статус.

Дивитись відео Tom Walker – Leave a Light On:

У австралійців Vancouver Sleep Clinic у творчому доробку вже два студійні повноформатних альбоми – Revival (2017) та Onwards to Zion (2019). До речі, свій дебютник вони записували під керівництвом Александра Шакбурга – лауреата Греммі, що є співавтором Jay-Z , Plan B та Кендріка Ламара. Пісні Vancouver Sleep Clinic неодноразово використовувались у популярних серіалах та фільмах, а сама група турить разом із Daughter, London Grammar, Angus and Julia Stone.

Слухати Vancouver Sleep Clinic – Someone to Stay:

Atlas Weekend 2020 відбудеться у Києві на території ВДНГ з 7-го по 12-е липня. На сьогодні фестиваль вже оголосив кількох учасників. Серед них — Placebo, Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit та інші.