Фестиваль Atlas Weekend оголосив двох нових учасників

Тепер у лайнапі – ще одні вихованці режисера Влада Троїцького та білоруський синті-поп гурт, чий останній альбом увійшов до 20-ки кращих світових пост-панк релізів.

Коли: 7-12 липня 2020 року

Де: ВДНГ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Вартість: від 1300 грн, у продажу на Concert.ua

До лайнапу Atlas Weekend 2020 додались дві нові групи – український театральний проєкт ЦеШо (10 липня) та білоруська синті-поп група Молчат Дома (8 липня).

ЦеШо – актори театра ДАХ, художнім керівником якого є відомий український режисер Влад Троїцький. Традиційно до складу проєкту входили лише чотири дівчини, проте минулого року до колективу долучився медіа-артист та електронний музикант Георгій Потопальський. Артисти поєднують у своїй творчості музику із театральним перформансом та торкаються важливих соціальних проблем. Кожен їх виступ – це оригінальне шоу, так званий соціальний рейв, який запам’ятається вам надовго.

Дивитись відео ЦеШо – Hate:

Молчат Дома – білоруський музичний проєкт з Мінська, що поєднує у своїй творчості пост-панк, синті-поп та нью-вейв. Їхній перший альбом "С крыш наших домов" побачив світ у 2017 році, а другий студійник "Этажи" потрапив у топ-20 пост-панк альбомів року за версією британських музичних критиків. До речі, наприкінці минулого року трек "На дне" був використаний у рекламній кампанії нової колекції бренду Hugo Boss.

Слухати Молчат Дома – На дне:

Atlas Weekend 2020 відбудеться у Києві на території ВДНГ з 7-го по 12-е липня. Серед вже оголошених артистів – Placebo, Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit, Tom Grennan, Of Monsters And Men, Within Temptation, Guano Apes, Tom Walker та інші.