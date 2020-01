Фестиваль Atlas Weekend оголосив нового учасника

До Києва приїде співавторка Майлі Сайрус, чий голос здатен зносити будівлі.

Atlas Weekend продовжує анонсувати цьогорічний лайнап — на фестивалі виступить фінська поп-співачка і авторка ALMA. Окрім власної сольної творчості 23-річна музикантка відома також як співавторка останнього релізу американської поп-зірки Майлі Сайрус.

Музична кар'єра ALMA (Альма-Софія Мієттінен) почалась у 2013 році з участі у фінському вокальному телешоу Idol. Вже перший сингл співачки під назвою Karma спіткав успіх. Сьогодні ж ALMA має більш ніж 300 мільйонів прослуховувань на Spotify і десятки мільйонів переглядів у Youtube.

Atlas Weekend 2020 відбудеться у Києві на території ВДНГ з 7-го по 12-е липня. На сьогодні фестиваль вже оголосив кількох учасників. Серед них — один із найпопулярніших гуртів світу Twenty One Pilots, репер A$AP Rocky, а також alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Of Monsters and Men, Within Temptation, AnnenMayKantereit та інші.

Квитки та абонементи на фестиваль можна придбати на Concert.ua.