Фестиваль "Файне Місто" назвав головного хедлайнера

Після приголомшливого київського концерту американська репкор-група FEVER 333 повертається до України, аби очолити останній день тернопільського фестивалю.

Коли: 28 липня – 2 серпня 2020 року

Де: Тернопільський іподром

Фестиваль "Файне Місто" відкрив ім’я свого головного хедлайнера – 2 серпня фест закриватиме репкор-група FEVER 333. Крім потужних американців, як вже стало відомо раніше, на "Файному місті" гратимуть Alestorm, Avatar, Beyond The Black, Порнофильмы, ТНМК, Жадан і Собаки, Курган & Агрегат та інші.

"Стрибки в шаленіючий натовп, стейдждайв, божевільна енергетика – все це невід'ємна частина кожного концерту цих хлопців. Практично всі їхні шоу проходять під вивіскою "Sold Out", і це не дивно, маючи номінацію Греммі за найкращий рок виступ. Можете бути впевнені, це буде найгарячіше шоу, яке бачило коли-небудь Файне Місто", – поділились радісною звісткою організатори.

Дивитись відео FEVER 333 – Walking in My Shoes:

FEVER 333 – зовсім молода американська рок-група, що утворилась влітку 2017 року. Проте музикантів важко назвати новачками у своїй справі – вокаліст Джейсон Батлер раніше співав у рок-групі Letlive, Стівен Гаррісон грав на гітарі у металкор-групі the Chariot, а Ерік Імпрота барабанив у пост-панк колективі Night Verses. Ще до виходу першого студійного альбому група потрапила у шорт-лист Греммі – в номінацію "Кращий рок-виступ". Дебютний альбом FEVER 333 – Strength in Numb333rs вийшов 18 січня 2019 року.

FEVER 333 об’єднує елементи панк-року та хіп-хопу. У їх музиці відчувається вплив Rage Against the Machine, Public Enemy та Black Flag, а тексти присвячені політичним та соціальним проблемам – таким як расизм, сексизм та гомофобія.

Слухати FEVER 333 – BURN IT:

"Файне місто" – музичний фестиваль, що проходить близ Тернополя з 2013-го року. У різні роки тут виступали The Rasmus, The Hardkiss, Скрябін, Jinjer, Один в каное, O.Torvald, Бумбокс й інші українські та іноземні виконавці.