Фестиваль Strichka оголосив повний лайнап

На головному електронному майданчику країни цьогоріч виступлять 52 артисти – представники британської, американської, німецької та локальної сцен.

Коли: 23-24 травня 2020 року

Де: вул. Нижньоюрківська, 31, м. Київ

Найвідоміший український фестиваль сучасної електронної музики Strichka 2020 анонсував дати проведення та усіх учасників. Отже, подія відбудеться 23-24 травня на території Стрічкоткацької фабрики (вул. Нижньоюрківська, 31). Усього в лайнапі 52 артисти – з України, Великої Британії, США, Франції, Німеччини, Італії та Чехії.

Уявляєте! Український фестиваль Strichka Festival потрапив до Топ-5 найкращих світових фестивалів

Ми замислилися про нові постери фестивалю Стрічка і зрозуміли: було б добре, якщо стіни Стрічкоткацької фабрики стали б їх частиною. Тому що ці стіни вже сім років поспіль люб'язно приймають музичні, культурні, нічні заклади і заходи. І добре, що вони не цураються, а, здається, навіть пишаються своїми стихійними розписами, які свідчать насправді про те, що тут осередок культури й цивілізації, місце зустрічі молодого та відкритого люду, що керується здоровим глуздом і живе у щасливій міській анархії.

Повний лайнап Strichka Festival 2020:

Abelle (RU)

Alex Savage (UA)

Bambu (UA)

Borys (UA)

Boston 168 live (IT)

Circle Of Live: Amp Fiddler (US), Mathew Jonson (CA), Sebastian Mullaert (SE)

Daria Kolosova (UA)

Deadbeat & Tikiman live (CA/DOM)

Donato Dozzy (IT)

Idjut Boys (UK)

Igor Glushko (UA)

Jana Woodstock (UA)

DJ Jus-Ed (US)

Karine (UA)

Katarina Gryvul live (UA)

Koloah (UA)

kйr live (RS)

Lobanov K. live (UA)

Mike Parker (US)

Molly (FR)

Mykyta (UA)

Na Nich live (UA)

Nastia (UA)

Nastya Muravyova (UA)

Noizar (UA)

O’FortyFour live (UA)

Objekt (DE)

Olegue Zabava (UA)

Pahatam (UA)

Pan Daijing live (CH)

Pavel Plastikk (UA)

Philipp Markovich (UA)

Poly Chain live (UA)

Ponura (UA)

Ranishe Niyaak (RU)

Rheia (UA)

Roman K (UA)

Samuel Deep (NL)

SE62 (UA)

Serge Jazzmate (UA)

Sergen Makaren (UA)

Shakolin (UA)

Shatalow (UA)

Splinter UA live (UA)

Timur Basha (UA)

Trippsy (UA)

Vera Logdanidi (UA)

Vladimir Gnatenko live (UA)

Vova Klk (UA)

Цьорорічний Strichka Festival стане вже сьомим за рахунком. Під захід задіяні приміщення самого Арт-центру, просторів Mezzanine, Otel‘ і частина найближчих локацій. Минулого року тут виступали Burnt Friedman, Skee Mask, Ross From Friends, Felix Reifenberg & Cedric Dekowski, Lena Willikens, Paranoid London, Nastia, резиденти Closer і багато інших.