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Фестиваль Strichka оголосив повний лайнап

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Strichka Festival / Фото з відкритих джерел

На головному електронному майданчику країни цьогоріч виступлять 52 артисти – представники британської, американської, німецької та локальної сцен.

Коли: 23-24 травня 2020 року
Де: вул. Нижньоюрківська, 31, м. Київ

Найвідоміший український фестиваль сучасної електронної музики Strichka 2020 анонсував дати проведення та усіх учасників. Отже, подія відбудеться 23-24 травня на території Стрічкоткацької фабрики (вул. Нижньоюрківська, 31). Усього в лайнапі 52 артисти – з України, Великої Британії, США, Франції, Німеччини, Італії та Чехії.

Уявляєте! Український фестиваль Strichka Festival потрапив до Топ-5 найкращих світових фестивалів

Ми замислилися про нові постери фестивалю Стрічка і зрозуміли: було б добре, якщо стіни Стрічкоткацької фабрики стали б їх частиною. Тому що ці стіни вже сім років поспіль люб'язно приймають музичні, культурні, нічні заклади і заходи. І добре, що вони не цураються, а, здається, навіть пишаються своїми стихійними розписами, які свідчать насправді про те, що тут осередок культури й цивілізації, місце зустрічі молодого та відкритого люду, що керується здоровим глуздом і живе у щасливій міській анархії.

Повний лайнап Strichka Festival 2020:

  • Abelle (RU)
  • Alex Savage (UA)
  • Bambu (UA)
  • Borys (UA)
  • Boston 168 live (IT)
  • Circle Of Live: Amp Fiddler (US), Mathew Jonson (CA), Sebastian Mullaert (SE)
  • Daria Kolosova (UA)
  • Deadbeat & Tikiman live (CA/DOM)
  • Donato Dozzy (IT)
  • Idjut Boys (UK)
  • Igor Glushko (UA)
  • Jana Woodstock (UA)
  • DJ Jus-Ed (US)
  • Karine (UA)
  • Katarina Gryvul live (UA)
  • Koloah (UA)
  • kйr live (RS)
  • Lobanov K. live (UA)
  • Mike Parker (US)
  • Molly (FR)
  • Mykyta (UA)
  • Na Nich live (UA)
  • Nastia (UA)
  • Nastya Muravyova (UA)
  • Noizar (UA)
  • O’FortyFour live (UA)
  • Objekt (DE)
  • Olegue Zabava (UA)
  • Pahatam (UA)
  • Pan Daijing live (CH)
  • Pavel Plastikk (UA)
  • Philipp Markovich (UA)
  • Poly Chain live (UA)
  • Ponura (UA)
  • Ranishe Niyaak (RU)
  • Rheia (UA)
  • Roman K (UA)
  • Samuel Deep (NL)
  • SE62 (UA)
  • Serge Jazzmate (UA)
  • Sergen Makaren (UA)
  • Shakolin (UA)
  • Shatalow (UA)
  • Splinter UA live (UA)
  • Timur Basha (UA)
  • Trippsy (UA)
  • Vera Logdanidi (UA)
  • Vladimir Gnatenko live (UA)
  • Vova Klk (UA)

Цьорорічний Strichka Festival стане вже сьомим за рахунком. Під захід задіяні приміщення самого Арт-центру, просторів Mezzanine, Otel‘ і частина найближчих локацій. Минулого року тут виступали Burnt Friedman, Skee Mask, Ross From Friends, Felix Reifenberg & Cedric Dekowski, Lena Willikens, Paranoid London, Nastia, резиденти Closer і багато інших.

Автор: Ліза Астахова
Теги: Музика Фестивалі Новини Афіша Афіша Клуби
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