Фестиваль Strichka оголосив повний лайнап
На головному електронному майданчику країни цьогоріч виступлять 52 артисти – представники британської, американської, німецької та локальної сцен.
Коли: 23-24 травня 2020 року
Де: вул. Нижньоюрківська, 31, м. Київ
Найвідоміший український фестиваль сучасної електронної музики Strichka 2020 анонсував дати проведення та усіх учасників. Отже, подія відбудеться 23-24 травня на території Стрічкоткацької фабрики (вул. Нижньоюрківська, 31). Усього в лайнапі 52 артисти – з України, Великої Британії, США, Франції, Німеччини, Італії та Чехії.
Уявляєте! Український фестиваль Strichka Festival потрапив до Топ-5 найкращих світових фестивалів
Ми замислилися про нові постери фестивалю Стрічка і зрозуміли: було б добре, якщо стіни Стрічкоткацької фабрики стали б їх частиною. Тому що ці стіни вже сім років поспіль люб'язно приймають музичні, культурні, нічні заклади і заходи. І добре, що вони не цураються, а, здається, навіть пишаються своїми стихійними розписами, які свідчать насправді про те, що тут осередок культури й цивілізації, місце зустрічі молодого та відкритого люду, що керується здоровим глуздом і живе у щасливій міській анархії.
Повний лайнап Strichka Festival 2020:
- Abelle (RU)
- Alex Savage (UA)
- Bambu (UA)
- Borys (UA)
- Boston 168 live (IT)
- Circle Of Live: Amp Fiddler (US), Mathew Jonson (CA), Sebastian Mullaert (SE)
- Daria Kolosova (UA)
- Deadbeat & Tikiman live (CA/DOM)
- Donato Dozzy (IT)
- Idjut Boys (UK)
- Igor Glushko (UA)
- Jana Woodstock (UA)
- DJ Jus-Ed (US)
- Karine (UA)
- Katarina Gryvul live (UA)
- Koloah (UA)
- kйr live (RS)
- Lobanov K. live (UA)
- Mike Parker (US)
- Molly (FR)
- Mykyta (UA)
- Na Nich live (UA)
- Nastia (UA)
- Nastya Muravyova (UA)
- Noizar (UA)
- O’FortyFour live (UA)
- Objekt (DE)
- Olegue Zabava (UA)
- Pahatam (UA)
- Pan Daijing live (CH)
- Pavel Plastikk (UA)
- Philipp Markovich (UA)
- Poly Chain live (UA)
- Ponura (UA)
- Ranishe Niyaak (RU)
- Rheia (UA)
- Roman K (UA)
- Samuel Deep (NL)
- SE62 (UA)
- Serge Jazzmate (UA)
- Sergen Makaren (UA)
- Shakolin (UA)
- Shatalow (UA)
- Splinter UA live (UA)
- Timur Basha (UA)
- Trippsy (UA)
- Vera Logdanidi (UA)
- Vladimir Gnatenko live (UA)
- Vova Klk (UA)
Цьорорічний Strichka Festival стане вже сьомим за рахунком. Під захід задіяні приміщення самого Арт-центру, просторів Mezzanine, Otel‘ і частина найближчих локацій. Минулого року тут виступали Burnt Friedman, Skee Mask, Ross From Friends, Felix Reifenberg & Cedric Dekowski, Lena Willikens, Paranoid London, Nastia, резиденти Closer і багато інших.