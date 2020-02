Фестиваль UPark 2020 оголосив нових учасників та дати

Цьогоріч фестиваль триватиме п’ять днів. Крім того, до України повертаються The Offspring, Royal Blood та Gogol Bordello.

Коли: 9, 16-19 липня 2020 року

Де: Sky Family Park (пр-т Р. Шухевича, 2T)

Вартість квитків: від 1649 грн, у продажу на Concert.ua

UPark Festival 2020 поширив подробиці щодо дат проведення – до 9 липня додаються ще чотири дні: 16-19 липня. Одноденні квитки, що були придбані раніше, можна обміняти на абонемент протягом наступних двох тижнів: 27 лютого – 11 березня.

Крім того, фестиваль оголосив цілий ряд новий учасників: The Offspring, Royal Blood, Gogol Bordello, "Звери", Frank Carter and The Rattlesnakes, Zebrahead та Twin Atlantic. При цьому лайнап першого окремого дня – 9 липня – залишається незмінним: My Chemical Romance, SUM 41, Machine Gun Kelly і Neck Deep.

До речі, американські панки The Offspring до цього були в Києві лише раз – у 2013-му році вони зібрали Палац спорту. Набагато більше з Україною пов’язує Gogol Bordello – фронтмен групи Женя Гудзь народився у Боярці.

Дивитись відео Gogol Bordello – Immigraniada:

А ось для англійців Frank Carter and The Rattlesnakes та шотландів Twin Atlantic виступ на фестивалі стане першим візитом до України.

Дивитись відео Frank Carter & The Rattlesnakes – Lullaby:

Цьогоріч UPark Festival 2020 відбудеться вже вчетверте і пройде на території Sky Family Park у Києві. Раніше на фестивалі виступали Red Hot Chili Peppers, Massive Attack, Muse, Bonobo, Die Antwoord, Bring Me the Horizon, Gorillaz, 30 Seconds to Mars та інші.