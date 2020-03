Фестиваль UPark оголосив двох нових учасників

Американці Poppy та The Regrettes приїдуть до нашої країни вперше. Ви зможете почути їх 16-19 липня – у основні дати фестивалю.

Коли: 9, 16-19 липня 2020 року

Де: Sky Family Park (пр-т Р. Шухевича, 2T)

Вартість квитків: від 1649 грн, у продажу на Concert.ua

UPark Festival 2020 продовжує оголошувати нові імена цьогорічного лайнапу – на фестиваль з виступом приїдуть поп-зірка Poppy та каліфорнійський поп-панк гурт The Regrettes. Обидва артиста зіграють у основні дати фесту – 16-19 липня.

Дивитись відео Poppy – Computer Boy:

Poppy – раніше That Poppy — американська поп-співачка та авторка. Свою кар’єру розпочала з каверів пісень інших виконавців, які викладала на YouTube-канал. П’ять років тому випустила дебютний авторський сингл Lowlife, ще через два роки світ побачив і перший альбом Poppy.Computer. На український фестиваль співачка привезе вже третій студійний альбом I Disagree, що вийшов на початку цього року.

Її образ — загадка сучасного попу, яку й досі не можуть розгадати. Сама Poppy називає себе "кавайною Барбі-принцесою" і зізнається, що багато у чому натхненням для неї є J-pop виконавці. А ще ця космічна леді сміливо говорить про поняття гендерної ідентичності та закликає не боятись бути собою.

Дивитись відео The Regrettes – The Regrettes – I Dare You:

Вокалістці The Regrettes Лідії Найт лише 19, а гурт вже підписав контракт з Warners Bros. Records. Продюсером дебютника групи, що вийшов три роки тому, став Майк Елізондо, відомий своєю співпрацею з 50 Cent, Eminem, Carrie Underwood, Fiona Apple, Mastodon та Twenty One Pilots.

Амбітні панки з Лос-Анджелеса грають в стилі 70-х та підкорюють фанів меланхолічними текстами. Минулий рік видався напрочуд вдалим для них – група відтурила на розігріві у Twenty One Pilots та випустила вже другий студійник How Do You Love?

Я стало відомо раніше, до вже оголошеної дати 9 липня додались ще чотири дні: 16-19 липня. Одноденні квитки на UPark 2020, що були придбані раніше, можна обміняти на абонемент до 11 березня. Серед вже оголошених учасників – My Chemical Romance, SUM 41, Machine Gun Kelly і Neck Deep (9 липня); The Offspring, Royal Blood, Gogol Bordello, "Звери" та Frank Carter and The Rattlesnakes (16-19 липня).

Цьогоріч UPark Festival 2020 відбудеться вже вчетверте і пройде на території Sky Family Park у Києві. Раніше на фестивалі виступали Red Hot Chili Peppers, Massive Attack, Muse, Bonobo, Die Antwoord, Bring Me the Horizon, Gorillaz, 30 Seconds to Mars та інші.