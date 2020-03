Фестиваль UPark оголосив нового учасника та лайнап по датах

До України з концертом вперше приїдуть шотландці, чиї треки знаходяться у топі британських чартів.

Коли: 9, 16-19 липня 2020 року

Де: Sky Family Park (пр-т Р. Шухевича, 2T)

Вартість квитків: від 1649 грн, у продажу на Concert.ua

UPark Festival 2020 назвав ще одного свого учасника – у Києві виступить шотландський рок-гурт Twin Atlantic. Їхні треки підкорюють чарти Великобританії та незалежні музичні премії. Наразі музиканти випустили вже п’ять альбомів, останній з яких – Power – побачив світ на початку цього року.

Дивитись відео Twin Atlantic – Barcelona:

Крім того, фестиваль поширив розклад виступів хедлайнерів по днях для того, аби ви при бажанні могли купити одноденний квиток на улюбленого артиста. Отже, як стало відомо раніше, до вже оголошеної дати 9 липня додались ще чотири дні: 16-19 липня.

Розклад UPark Festival 2020:

9 липня: My Chemical Romance, SUM 41, Machine Gun Kelly і Neck Deep;

16 липня: Royal Blood, The Regrettes, Poppy + ще один артист;

17 липня: The Offspring, Frank Carter and The Rattlesnakes, Zebrahead + ще один артист;

18 липня: Gogol Bordello, Twin Atlantic + ще 2 артисти;

19 липня: Звери + ще 3 артисти.

Цьогоріч UPark Festival 2020 відбудеться вже вчетверте і пройде на території Sky Family Park у Києві. Раніше на фестивалі виступали Red Hot Chili Peppers, Massive Attack, Muse, Bonobo, Die Antwoord, Bring Me the Horizon, Gorillaz, 30 Seconds to Mars та інші.