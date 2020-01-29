Fink повертається до Києва з акустичним концертом

Британський музикант, що працював із Джоном Леджендом та Емі Уайнхауз, відіграє найатмосферніший концерт весни.

Коли: 15 травня 2020 року

Де: Caribbean club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: у продажу з 31-го січня на Concert.ua

Британський музикант Fink виступить у Києві в рамках акустичного туру. Концерт відбудеться 15 травня у Caribbean Club. Квитки у продажу з 31-го січня на Concert.ua.

Fink приїжджає до України вже втретє, проте вперше на сцені будуть лише він, гітара та валіза, повна історій. Музикант має особливе відчуття краси, яке миттєво перетворюється на меланхолійні гітарні мелодії. "Я не пишу веселих пісень", – каже він з усмішкою. Але, тим не менш, від його пісень на душі завжди тепло.

Слухати Fink – Looking Too Closely:

Fink – сонграйтер та продюсер, що починав свою музичну кар’єру з роботи на інших виконавців. Спочатку він писав та продюсував музику для Джона Ледженда та Емі Уайнхауз на початку її кар'єри. Лише згодом Fink зрозумів, що настав час повернути свої голос і музику собі – і почати свій шлях виконавця, щоб ділитись власним досвідом та історіями зі слухачами.

За 20 років Fink спробував себе в електронній та рок-музиці, грав блюз, фолк та інді-поп, багато експериментував як музикант і продюсер. Він випустив десяток альбомів, виступив на сотнях майданчиків по всьому світі – від маленьких пабів до гучних фестивалів, грав з оркестром. І ось він повертається до того, з чого все починалось – лише він і його музика. Тож до зустрічі на наймагічнішому концерті весни: 15 травня, Caribbean Club, Fink.