Freedom Jazz покажуть у Києві справжню "Бондіану"
Популярне джазове шоу, що збирало ашлаги минулої осені, повертається із новою програмою. Цього разу артистки приміряють на себе роль подружок Агента 007.
Коли: 5 березня – 16 квітня 2020 року
Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)
Вартість квитків: від 590 грн, у продажу на Concert.ua
З 5-го березня у Caribbean Club стартує весняна серія популярного шоу Caribbean jazz dinner show від Freedom Jazz girls band. Цього разу чарівні джазетки будуть дивувати глядачів вибуховим Sax Live Show "Пiф-Паф". І це справжня "Бондіана", що ніби зійшла з екранів телевізорів, адже саме дівчатами Бонда на цей раз уявили себе Freedom jazz girls band.
"Ми приміряємо на себе нові розкішні образи – небезпечних, авантюрних супергероїнь – дівчат того самого Джеймса Бонда. Відслідковується любовна драматична лінія – немов вишукане кольє на тонкій шиї, і ми – джазетки, будемо виблискувати в ньому діамантами", – кажуть Freedom Jazz girls band.
На сцені клубу розгорнуться справжні пристрасті, де глядачі будуть не свідками, а співучасниками. Тож не проґавте Sax Live Show "Пiф-Паф" цією весни: 5, 12, 26 березня, 2, 9 та 16 квітня у Caribbean Club Concert Hall.
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